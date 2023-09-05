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«Ведомости» сообщают об изменении условий по льготной ипотеке
Правительство РФ планирует увеличить размер первоначального взноса по льготной ипотеке с 15 до 20%, а также снизить на 0,5 п.п. предельную величину субсидии кредитным организациям.
Речь идет о повышении первоначального взноса с 15 до 20%, а также снижении на 0,5 процентного пункта предельной величины субсидии кредитным организациям.
Один из источников издания пояснил, что "льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать". Он отметил среди ключевых рисков несбалансированность рынка недвижимости и продолжающееся увеличение цен. В результате необходимо привести спрос в соответствие с темпами роста предложения.
При этом собеседник издания, близкий к правительству, считает аккуратным повышение взноса на 5 процентных пунктов и снижение субсидии на 0,5 процентного пункта. Для эффективного охлаждения рынка, по его словам, действия могли бы быть более смелыми.
Источник в институте развития отметил, что рынок надо оздоровить, что не факт, что такое изменение параметров принципиально что-либо изменит. Ставки по семейной и льготной ипотеке составляют 6 и 8%, а стоимость рыночного кредита на покупку жилья находится на уровне 15% в среднем.
Льготные программы работают следующим образом. Банки выдают кредиты по сниженным ставкам (например, 8% по льготной, 6% семейной ипотеке) и каждый месяц получают возмещение из бюджета в сумме недополученных процентов до ключевой ставки (сейчас – 12%), увеличенной на 2–5 п. п. в зависимости от программы (в среднем на 3 п. п.). При этом многие крупные банки предоставляют займы по ставкам даже ниже льготных. Взнос по ипотеке с господдержкой не зависит от вида программы и составляет 15% от суммы сделки.
Ипотека в этом году продолжила расти высокими темпами. Портфель жилищных кредитов увеличился за первые семь месяцев с начала года на 15% до 15,9 трлн руб., следует из данных ЦБ. Темпы роста выдачи новых займов с конца весны начали заметно ускоряться. За май банки выдали ипотечных кредитов на сумму 580 млрд рублей, что на 2,4% больше показателя месяцем ранее и на 317% выше значения в годовом выражении (в апреле – мае 2022 г. выдачи ипотеки сократились до двухлетних минимумов, но затем начали восстанавливаться).