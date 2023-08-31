Капитан по возрасту старше тренера и совсем юные девчонки – с чем входит в новый сезон ВК «Липецк»

Уже через неделю нашей команде предстоят игры на Кубок, в том числе с «Минчанкой» из Суперлиги.

Липецкие волейболистки провели первый спарринг в ходе подготовки к новому сезону.

Игра проходила в Воронеже на трафлексе спортивного комплекса «Факел» и по договорённости между командами состояла из 5-ти сетов. Во всех пяти отрезках липчанки оказались сильнее соперниц, которые будущий сезон готовятся начать на уровень ниже – в Высшей лиге «Б».

Липчанки, напомним, в прошлом сезоне покинули Суперлигу и готовятся выступать в Высшей лиге «А», втором по силе эшелоне российского волейбола. Главным тренером команды стал 35-летний Александр Труш, до этого с 2016 года трудившийся помощником в тренерском штабе Андрея Смирнова.

На игру в Воронеже нашу команду с капитанской повязкой вновь вывела Анна Сотникова (на фото), которая … старше главного тренера на два года. Она – одна из немногих, кто остался в команде из прошлого состава.

Рядом с ней играли в основном молодые девчонки. Судя по всему, состав у нашей команды не позволить биться за возвращение в Суперлигу, а будет наигрываться ещё долго.

В стартовом составе кроме диагональной Сотниковой вышли связующая Елена Вашина, доигровщицы Анастасия Лабзина и Ксения Еремчук, блокирующие Полина Кокоза и Дарья Давыдова. Функции либеро исполняла Дарья Ерофеева. Большинство этих имён известны лишь экспертам и завзятым любителям волейбола, но не широкому кругу болельщиков.

В субботу, 2 сентября, липецкие волейболистки проведут ещё один спарринг в домашнем СК «Чемпион» (бывший «Промстрой»). В 16:30 они сразятся со сборной ветеранов Липецкой области.

Официальные игры уже не за горами, а на следующей неделе. «Липецку» предстоит выступить в Москве на предварительном этапе Кубка России. Календарь таков: 8 сентября матч с «Муромом» (начало в 16:00), 9 сентября – с маткой группы «Г» «Минчанкой», в которую перешла наш бывший игрок Светлана Суховерхова (16:00), 18:30 с хозяйками из Московской волейбольной академии (18:30).