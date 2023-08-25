Гость обчистил банковский счёт липчанина: 46-летний мужчина лишился 172 000 рублей

24-летний и 46-летний мужчины вместе выпивали, и когда старший из собутыльников уснул, его гость дважды перевёл деньги с его счёта на счета своих знакомых.

В Липецком районе с кредитного банковского счёта 46-летнего мужчины пропали 172 000 рублей. Потерпевший обратился в полицию.



В краже денег со счёта подозревают 24-летнего жителя села Частая Дубрава. По данным пресс-службы областного управления МВД, в конце июля подозреваемый приходил в гости к потерпевшему, мужчины вместе выпивали. Хозяин дома неоднократно пользовался своим мобильным телефоном для оплаты продуктов и алкоголя, не скрывая от гостя пароль от банковского приложения.



И когда хозяин дома уснул, гость забрал его телефон и перевёл своему знакомому 100 000 рублей и попросил снять деньги и отдать ему. Этот знакомый не смог снять переведённую ему сумму. Тогда гость перевёл ещё одному своему товарищу 72 000 рублей. Тот снял деньги и отдал звонившему.



Сейчас следователи выясняют местонахождение знакомого, которому были переведены 100 000 рублей и судьбу этих денег.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (Кража). Максимальная санкция этой статьи — до шести лет лишения свободы.