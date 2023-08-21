Общество

сегодня, 15:34

На улице Юношеской обнаружили нелегальную скупку металлолома

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#металлолом #скупка
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Незаконную деятельность по обороту лома черного и цветного металла выявили сотрудники управления потребрынка и полицейские.

На улице Юношеской в Липецке обнаружили нелегальную скупку металлолома. Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, туда их сотрудники наведались вместе с полицейскими — сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области.

«Было установлено, что на улице Юношеской осуществляется незаконная деятельность по обороту лома черного и цветного металла. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ», — отмечает пресс-служба управления потребрынка.

Также была проведена профилактическая беседа на тему получения лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению и переработке черных, цветных металлов. В итоге по данной точке готовится пакет документов.
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#металлолом #скупка
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Комментарии (5)

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почтальон Печкин

14 минут назад
злой, а ты чего такой злой, велосипеда нет?
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Может

16 минут назад
Не отстегнули?
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злой

33 минуты назад
а штраф для этой скупки сколько? полдня их работы или меньше?
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Минусатор Кармы

38 минут назад
А то участковый был не в курсе что там скупка металла причём уже давно .
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Бабка Прасковья

41 минуту назад
По всему городу эти скупки и годами про них "никто не знает" !
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Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
#знаете ли вы #краеведение
27
Знаете ли вы, что загадку склепа на улице Фрунзе не могут решить уже 20 лет?
Общество

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