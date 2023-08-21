На улице Юношеской обнаружили нелегальную скупку металлолома

Незаконную деятельность по обороту лома черного и цветного металла выявили сотрудники управления потребрынка и полицейские.

На улице Юношеской в Липецке обнаружили нелегальную скупку металлолома. Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, туда их сотрудники наведались вместе с полицейскими — сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области.



«Было установлено, что на улице Юношеской осуществляется незаконная деятельность по обороту лома черного и цветного металла. Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ», — отмечает пресс-служба управления потребрынка.



Также была проведена профилактическая беседа на тему получения лицензии на осуществление деятельности по заготовке, хранению и переработке черных, цветных металлов. В итоге по данной точке готовится пакет документов.