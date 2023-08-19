сегодня, 14:22
В 15-м микрорайоне загорелась квартира на 10-м этаже
Поражу автоматически была присвоена высшая категория сложности.
4 отделения пожарных и машина-автолестница принимали участие в тушении пожара на верхнем этаже 10-этажки на 15-м микрорайоне, 9.
Пожару автоматически была присвоена высшая категория, поскольку он произошёл в доме с массовым пребыванием людей. Правда, эвакуации жильцов соседних квартир не потребовалось. Огнеборцы быстро справились с бедствием.
Сообщений о пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.
Квася Липецкий.
Инна
Гость.