Происшествия

сегодня, 14:22

В 15-м микрорайоне загорелась квартира на 10-м этаже

3 454
#Пожар

Поражу автоматически была присвоена высшая категория сложности.

4 отделения пожарных и машина-автолестница принимали участие в тушении пожара на верхнем этаже 10-этажки на 15-м микрорайоне, 9.

Пожару автоматически была присвоена высшая категория, поскольку он произошёл в доме с массовым пребыванием людей. Правда, эвакуации жильцов соседних квартир не потребовалось. Огнеборцы быстро справились с бедствием.

Сообщений о пострадавших не поступало. Причины пожара выясняются.

3 454
#Пожар

Комментарии (3)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Квася Липецкий.

6 минут назад
Ну и хорошо! Пусть с ошибками! Пусть горит все синим пламенем!
ответить

Инна

40 минут назад
Ни одного заголовка и текста без ошибок
ответить

Гость.

42 минуты назад
В таких типов домов есть отсек с пожарным гигантом. Но не в одном доме он не работает, на что закрывают глаза все органы. Их даже не кто не проверяет. Они все в разобранном состоянии, не каких рукавов пожарных, даже краны и те жек по снимал с труб.
ответить
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
162
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

Еще в рубрике

За рулём мотоцикла, попавшего в аварию на Соколе, сидел несовершеннолетний
#Авария #ДТП #мотоцикл
4
За рулём мотоцикла, попавшего в аварию на Соколе, сидел несовершеннолетний

48 минут назад

Происшествия
В районе Ольховца утонул мужчина, купавшийся на «диком» пляже
#Утопленник
1
В районе Ольховца утонул мужчина, купавшийся на «диком» пляже

сегодня, 10:33

Происшествия
Усманскую «рыбку» поймали на фишинговом сайте
#Мошенничество
3
Усманскую «рыбку» поймали на фишинговом сайте

сегодня, 10:25

Происшествия
На Соколе автомобиль сбил мотоциклиста, которого увезли в больницу в тяжелом состоянии
#Авария #ДТП #мотоцикл
18
На Соколе автомобиль сбил мотоциклиста, которого увезли в больницу в тяжелом состоянии

сегодня, 09:59

Происшествия
В Чаплыгине уронили строительный кран
#кран #авария
10
В Чаплыгине уронили строительный кран

сегодня, 09:29

Происшествия
Липчанин организовал ферму по производству наркотиков на дому
#Наркотики #УМВД
5
Липчанин организовал ферму по производству наркотиков на дому

сегодня, 09:15

Происшествия