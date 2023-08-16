Ранним утром на сельской Набережной горели «BMW X3» и «УАЗ»

Днем ранее огонь уничтожил фургон «Ивеко».

В три часа утра 16 августа на улице Набережной села Троицкое Липецкого района сгорел автомобиль «BMW X3, огонь повредил моторный отсек припаркованного рядом «УАЗа». Днем ранее в Липецком районе на окружном шоссе сгорел фургон «Ивеко», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Утром 15 августа два пожара произошли в Усманском районе. В деревне Бочиновка сгорел нежилой деревянный дом, а в селе Крутченская Байгора — надворная постройка. Сгорела надворная постройка и в селе Кривополянье Чаплыгинского района.