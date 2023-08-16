Происшествия

сегодня, 12:21

Ранним утром на сельской Набережной горели «BMW X3» и «УАЗ»

1 715
#МЧС #пожар
Ранним утром на сельской Набережной горели «BMW X3» и «УАЗ»

Днем ранее огонь уничтожил фургон «Ивеко».

В три часа утра 16 августа на улице Набережной села Троицкое Липецкого района сгорел автомобиль «BMW X3, огонь повредил моторный отсек припаркованного рядом «УАЗа». Днем ранее в Липецком районе на окружном шоссе сгорел фургон «Ивеко», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

photo1692176862.jpeg

Утром 15 августа два пожара произошли в Усманском районе. В деревне Бочиновка сгорел нежилой деревянный дом, а в селе Крутченская Байгора — надворная постройка. Сгорела надворная постройка и в селе Кривополянье Чаплыгинского района.
1 715
#МЧС #пожар

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Тушилов

33 минуты назад
Фото с пеной, её только применяют на ученьях, для показухи! А так вода.
ответить
Зачем Липецку Александр Невский?
#памятник
116
Зачем Липецку Александр Невский?
Общество

Еще в рубрике

Судебный пристав закрывала свои долги за счет организации: за год она похитила 170 тысяч рублей
#растрата
4
Судебный пристав закрывала свои долги за счет организации: за год она похитила 170 тысяч рублей

сегодня, 11:22

Происшествия
Липчанка сняла с пальца избитого мужчины золотое кольцо
#грабеж
3
Липчанка сняла с пальца избитого мужчины золотое кольцо

сегодня, 10:40

Происшествия
Росгвардейцы не дали мужчине спрыгнуть с крыши
#Росгвардия
3
Росгвардейцы не дали мужчине спрыгнуть с крыши

сегодня, 10:09

Происшествия
Полицейские задержали иностранца-закладчика, у него найдены полкилограмма наркотиков
#наркотики
10
Полицейские задержали иностранца-закладчика, у него найдены полкилограмма наркотиков

сегодня, 09:29

Происшествия
8-летний мальчик пострадал в столкновении автомобилей на трассе «Дон»
#авария #ДТП
8-летний мальчик пострадал в столкновении автомобилей на трассе «Дон»

сегодня, 09:21

Происшествия
Две женщины пострадали во время пожара на летней веранде
#МЧС #пожар
6
Две женщины пострадали во время пожара на летней веранде

вчера, 13:36

Происшествия