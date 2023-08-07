С газовиками до конца года надо заключить договоры, но бегать никуда не придется

Они придут сами во время технического обслуживания.

1 сентября вступят в силу поправки в федеральный закон «О газоснабжении в России», Жилищный кодекс и Правила пользования газом № 410, которые меняют требования к специализированным организациям, занимающимся техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования.



В Липецкой области единственной газораспределительной организацией является АО «Газпром газораспределение Липецк». Именно с ней у липчан заключены договоры на обслуживание газового оборудования.



Однако после вступления поправок в силу и до конца этого года понадобиться заключить новые такие договоры. Но никаких хлопот потребителям нововведение доставить не должною, — уверили нас в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Липецк». Сотрудники компании будут заключать их во время планового технического обслуживания жилых домов. Обещали прийти даже в случае, если в этом году техническое обслуживание уже выполнено. В этом случае ТО делать не будут, следовательно и платить за него досрочно не придется. Заключение договоров — бесплатно. График обходов домов обещали скоро выложить на официальном сайте «Газпром газораспределение Липецк».