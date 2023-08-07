Общество

45 минут назад

С газовиками до конца года надо заключить договоры, но бегать никуда не придется

3 624
#договор #газ
С газовиками до конца года надо заключить договоры, но бегать никуда не придется

Они придут сами во время технического обслуживания.

1 сентября вступят в силу поправки в федеральный закон «О газоснабжении в России», Жилищный кодекс и Правила пользования газом № 410, которые меняют требования к специализированным организациям, занимающимся техническим обслуживанием и ремонтом газового оборудования.

В Липецкой области единственной газораспределительной организацией является АО «Газпром газораспределение Липецк». Именно с ней у липчан заключены договоры на обслуживание газового оборудования.

Однако после вступления поправок в силу и до конца этого года понадобиться заключить новые такие договоры. Но никаких хлопот потребителям нововведение доставить не должною, — уверили нас в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Липецк». Сотрудники компании будут заключать их во время планового технического обслуживания жилых домов. Обещали прийти даже в случае, если в этом году техническое обслуживание уже выполнено. В этом случае ТО делать не будут, следовательно и платить за него досрочно не придется. Заключение договоров — бесплатно. График обходов домов обещали скоро выложить на официальном сайте «Газпром газораспределение Липецк».
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#договор #газ

Комментарии (3)

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Через мою квартиру!

8 минут назад
Проходит газовая труба всего дома!, Почему газовики мне не платят за транзит газа????!.
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Гость

11 минут назад
Не хило ., хоть дочитай до конца, сразу писать кинулся
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Не хило .

22 минуты назад
У нас то было в январе или феврале. Следующие через год. И что отключат газ? По вашим данным. Или ещё раз придут содрав при этом 650 рублей?
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