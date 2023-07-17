Происшествия

сегодня, 10:10

Два человека пострадали в пожаре на улице Водопьянова

2 1155
#МЧС #пожар
2
Два человека пострадали в пожаре на улице Водопьянова

Огонь вспыхнул в многоквартирном доме субботним утром.

Утром 15 июня в девятиэтажке по улице Водопьянова в Липецке во время пожара пострадали 58-летний и 41-летний мужчина, еще двух человек спасли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.

В этот же день в в Липецке произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции на территории ГУЗ «Липецкая ГБ СМП №1», а также в пятиэтажке по улице Циолковского. Кроме того в селе Октябрьское Усманского района сгорела тонна сена.

16 июля горели два жилых дома: один в Липецке на улице Новокарьерной и один в селе Теплое Данковского района. А на трассе под Усманью после слета в кювет сгорел автомобиль «Опель».

Пожарные Липецкой области одиннадцать раз выезжали по сообщениях о возгорании в минувшие выходные.
2 1155
#МЧС #пожар
2

Комментарии (2)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Гостья1

сегодня, 10:42
Пожары-страшно!!!. Спастись трудно и здоровье страдает. Мужчины ,женщины не курите в помещениях. Пожарные заливают а сырость и запах гари как ликвидировать???.жизнь с чистого листа придется начинать.
ответить

Гость

сегодня, 10:39
Ну это правильно все отмечали день города все по своему
ответить
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
В ЛИПЕЦКЕ ПОЯВИТСЯ ЗАГОРОДНЫЙ ЖИЛОЙ ПРОЕКТ,   СОЗДАННЫЙ СОВМЕСТНО С МЕЖДУНАРОДНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ БЮР...
Бизнес

Еще в рубрике

15-летний подросток за рулём «Опеля» съехал в кювет и врезался в дерево
#ДТП #дети
15-летний подросток за рулём «Опеля» съехал в кювет и врезался в дерево

19 минут назад

Происшествия
Гибель пешехода под колёсами «Рено» записал видеорегистратор
#ДТП
9
Гибель пешехода под колёсами «Рено» записал видеорегистратор

40 минут назад

Происшествия
Двое мужчин из Орла получили сильные ожоги в гаражном кооперативе в Липецке
#ожог
1
Двое мужчин из Орла получили сильные ожоги в гаражном кооперативе в Липецке

53 минуты назад

Происшествия
В ожоговый центр госпитализирован воздухоплаватель — участник крушения у села Казинка
#воздушный шар
5
В ожоговый центр госпитализирован воздухоплаватель — участник крушения у села Казинка

сегодня, 10:20

Происшествия
Ельчанка пыталась подработать и отдала мошенникам более 150 тысяч рублей
#Мошенничество
9
Ельчанка пыталась подработать и отдала мошенникам более 150 тысяч рублей

вчера, 17:16

Происшествия
Тело женщины найдено у десятиэтажки на улице Стаханова
#падение с высоты
12
Тело женщины найдено у десятиэтажки на улице Стаханова

вчера, 10:45

Происшествия