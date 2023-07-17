Два человека пострадали в пожаре на улице Водопьянова

Огонь вспыхнул в многоквартирном доме субботним утром.



Утром 15 июня в девятиэтажке по улице Водопьянова в Липецке во время пожара пострадали 58-летний и 41-летний мужчина, еще двух человек спасли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области.



В этот же день в в Липецке произошло короткое замыкание в трансформаторной подстанции на территории ГУЗ «Липецкая ГБ СМП №1», а также в пятиэтажке по улице Циолковского. Кроме того в селе Октябрьское Усманского района сгорела тонна сена.



16 июля горели два жилых дома: один в Липецке на улице Новокарьерной и один в селе Теплое Данковского района. А на трассе под Усманью после слета в кювет сгорел автомобиль «Опель».



Пожарные Липецкой области одиннадцать раз выезжали по сообщениях о возгорании в минувшие выходные.

