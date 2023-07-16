Итоги недели: цены

В сезон огурцов они вдруг выросли в цене.

Цена на корзину продуктов по минимальным ценам на этой неделе составила 1 820 рублей.Из корзины мы исключили сезонный продукт — клубнику. В липецких садах ягода сошла и теперь она снова привозная, а значит дорогая.Корзина тех же продуктов, но уже по максимальным ценам обошлась нам в 3 940 рублей. По сравнению с прошлой неделей она изрядно подешевела, но пять же — за счет исключения клубники.Напомним, что набор продуктов мы взяли из потребительской корзины, и добавляем в него сезонные овощи и фрукты. Каждую пятницу мы обходим магазины двух сетей, дискаунтеры и рынок и выясняем в какую сумму обойдется наш набор по минимальным и максимальным ценам.На этой неделе нас удивили цены на огурцы. На рынке их предлагали по 150 рублей за килограмм! И это при том, что неделю назад их можно было купить за 80-100 рублей.— Вы же еще недавно по 100 рублей огурцы продавали, почему цены выросли?— Не огуречный год. Холода были, — отвечали огородники.Мы все же мы нашли на рынке огурцы по 100 рублей, но их привезли из Воронежа. На магазинных ценах, по всей видимости, капризы природы не сказываются, огурцы можно купить по 39 рублей 99 копеек за килограмм.Зато кабачки на рынке значительно дешевле, чем в магазинах. Продают их по 30 рублей за килограмм!Обнаружили мы на рынке картофель старого урожая, вполне себе приличный и всего за 10 рублей. А в бакалейном отделе рынка продавцы жаловались нам на рост отпускных цен. Дорожают рис, пшено, гречка, сахар. Но пока повышение не сказалось на розничных ценах.— Мы цены держим, а то никто покупать не будет, — говорят продавцы.На рынке мы стали свидетелями двух сценок, которые улучшили настроение.— Женщина, женщина, вы деньги забыли, — кричала продавщица чуть ли не на весь рынок. Оказалось, покупательниц задумалась и ушла, не взяв сдачу — 500 рублей. Деньги ей вернули.А другая продавщица взяла щедрую пригоршню зеленого горошка и добавила в пакет покупательнице.— Будешь жадной, ничего не продашь, — сказала она.