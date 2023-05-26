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Липчанину удалось обжаловать штраф в 40 000 рублей за отстрел голубей

5 597
#стрельба #соседи
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Липчанину удалось обжаловать штраф в 40 000 рублей за отстрел голубей

Ранее на мужчину составили протокол за стрельбу из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах.

Октябрьский районный суд отменил постановление мирового судьи о привлечении липчанина к ответственности по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ «Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах».

Как сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области, решением мирового судьи мужчина был оштрафован на 40 тысяч рублей за стрельбу из пневматического оружия по голубям из окна многоэтажного дома.

«При рассмотрении апелляционной жалобы на решение мирового судьи вышестоящим судом установлено, что имеющиеся в деле доказательства не подтверждают в полной мере причастность липчанина к совершению правонарушения. Свидетели, объяснения которых приложены к делу, не видели, кто именно стрелял, и не могут утверждать, что звуки хлопков, которые они слышали, являются именно выстрелами из пневматического оружия», - отмечают в пресс-службе.

Кроме того, не было подтверждения, что мертвые голуби, которых местные жители часто находят во дворе жилого дома, были именно подстрелены из оружия. Никто не смог подтвердить и того, что именно этот жилец дома причастен к стрельбе по птицам. Лишь один из соседей видел, как закрылось окно его квартиры сразу после хлопка, который он принял за выстрел.
5 597
#стрельба #соседи
4

Комментарии (5)

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О

25 минут назад
Голубь- летающая крыса. Сколько заразы разносит. Я люблю всех животных, но только не тех, которые опасны для человека и живут в непосредственной близости от него.
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Правда

29 минут назад
Голубь птица паразит !
ответить

Гость

35 минут назад
А тут переживаешь за каждого голодного голубя, за каждого травмированного, за каждого задавленного машиной. Зачем мудрствовать в своих глазах и разумствовать пред самим собою. Равнодушие - это зло. И голуби умнее всех "умных".
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Умный

48 минут назад
Меньше туберкулеза,сальмонеллеза и орнитоза будет!
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Вася

сегодня, 16:07
В 90-е часто видел такое. Но голуби не валяли, их собирали в мешок и в еду.
ответить
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