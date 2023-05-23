28 минут назад
Продажи товаров без сертификатов качества заблокируют
В ближайшее время Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Росаккредитация запустят пилотный проект, который позволит блокировать продажи товаров с недействительными разрешительными документами. Речь идет о сертификатах, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Об этом «Известиям» рассказали в ЦРПТ.
Но течение продаж розница не может отследить, если документы отозвали или выдали с ошибками. Кроме того, сертификаты выдают на партии товаров, но информации о каждой единице товара фактически нет. Поэтому неясно, продажи каких конкретно товаров прекращать и изымать.
Поэтому ЦРПТ с Росаккредитацией намерены создать для единицы продукции идентификатор. Речь идет о GTIN для товаров — это международный код маркировки и учета. Его указывают рядом со штрихкодом на упаковке. Перечень этих кодов будут привязывать к конкретным сертификатам. Такой подход позволит автоматически не пускать в продажу товары с недействительными разрешительными документами, добавили в ЦРПТ.