В России

28 минут назад

Продажи товаров без сертификатов качества заблокируют

47

В ближайшее время Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Росаккредитация запустят пилотный проект, который позволит блокировать продажи товаров с недействительными разрешительными документами. Речь идет о сертификатах, которые подтверждают качество и безопасность продукции. Об этом «Известиям» рассказали в ЦРПТ. 

Практически все потребительские товары должны получать такие документы: продукты, техника и электроника, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая химия, мебель, товары для детей и так далее. Розница не имеет права продавать их без разрешительных бумаг. Поэтому торговые сети проверяют их перед стартом продаж. Покупатели также могут попросить у магазинов эти документы. Это можно проверить через систему ЦРПТ — «Честный знак», она автоматически подгружает сертификаты качества на маркированную продукцию. 

Но течение продаж розница не может отследить, если документы отозвали или выдали с ошибками. Кроме того, сертификаты выдают на партии товаров, но информации о каждой единице товара фактически нет. Поэтому неясно, продажи каких конкретно товаров прекращать и изымать. 

Поэтому ЦРПТ с Росаккредитацией намерены создать для единицы продукции идентификатор. Речь идет о GTIN для товаров — это международный код маркировки и учета. Его указывают рядом со штрихкодом на упаковке. Перечень этих кодов будут привязывать к конкретным сертификатам. Такой подход позволит автоматически не пускать в продажу товары с недействительными разрешительными документами, добавили в ЦРПТ.

47

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
7
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

#пенсии
В России предложили создать спецкомиссии по пенсионным спорам

24 минуты назад

В России
Госдума приняла закон об основаниях признания российских загранпаспортов недействительными
#загранпаспорт
Госдума приняла закон об основаниях признания российских загранпаспортов недействительными

сегодня, 16:00

В России
В РФ с 1 июня должны ввести лимит в размере $1 млрд на покупку валюты нерезидентами
#экономика #валюта
В РФ с 1 июня должны ввести лимит в размере $1 млрд на покупку валюты нерезидентами

сегодня, 15:14

В России
Минпромторг просит отсрочки поставок чипов для сорвавшего сроки завода «Микрон»
#экономика #Микрон
Минпромторг просит отсрочки поставок чипов для сорвавшего сроки завода «Микрон»

сегодня, 14:29

В России
Товарооборот РФ и Китая может достичь по итогам года 200 миллиардов долларов
#экономика #товарооборот #Китай
1
Товарооборот РФ и Китая может достичь по итогам года 200 миллиардов долларов

сегодня, 13:34

В России
#клещевой энцефалит #клещи
В Кемеровской области выявлены два случая клещевого энцефалита

сегодня, 13:31

В России