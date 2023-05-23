Происшествия

сегодня, 09:26

Подгоревшая пища вызвала переполох в липецкой многоэтажке

4 979
#пожар

К дому №28Б по улице Стаханова в Липецке съехались несколько пожарных отделений и автолестница.

Загрузка плеера
22 мая в 17:37 к четырнадцатиэтажному дому №28Б по улице Стаханова в Липецке съехались несколько пожарных отделений и автолестница. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, переполох вызвало подгорание пищи.

gb7mP23pHYg.jpg+2023-05-23-09.16.01.jpg

По словам очевидцев, источник задымления нашли в одной из квартир. Хозяев на месте не оказалось. По некоторым данным, даже пришлось вскрыть дверь и вызвать сотрудников отдела полиции №7.

22 мая в 13:15 в Ельце загорелся жилой деревянный дом по улице Советской.

7C226FE0-46B8-4521-AA1C-4EB6C6E43D1C.jpeg

FDC9561F-59E3-47B5-ABB3-B2B4BD129342.jpeg

Огнём была уничтожена кровля дома на площади 40 квадратных метров, повреждены деревянные перекрытия, внутренняя отделка и имущество дома на всей площади 240 квадратных метров.

В Лебедяни на улице Заводская, 3 в 22:31 горело бесхозное кирпичное строение площадью 600 квадратных метров. Огнём была уничтожена внутренняя отделка по всей площади второго этажа.


4 979
#пожар

Комментарии (4)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Это что

3 минуты назад
Патриот, панические атаки у пожилых могут иметь гораздо * последствия.
ответить

Патриот

56 минут назад
У поколения Тиктока даже подгоревшая пища вызывает переполох...
ответить

Вопрос

59 минут назад
600 бесхозных квадратов... Ё-моё... Как так-то?
ответить

Страшно, аж жуть

сегодня, 09:50
так и тянет вокруг кого-нибудь сплотится. Осталось найти, вокруг кого.
ответить
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
#лес #пожар
6
Особый противопожарный режим действует в Липецкой области до конца июня
Общество

Еще в рубрике

В селе Никольское Добровского района утонул автомобиль
#автомобиль #спасатели #УГПСС
В селе Никольское Добровского района утонул автомобиль

8 минут назад

Происшествия
При досмотре 25-летнего липчанина нашли 17,2 грамма производного метилэфедрона
#наркотики
При досмотре 25-летнего липчанина нашли 17,2 грамма производного метилэфедрона

сегодня, 09:06

Происшествия
В жестком столкновении «Ауди» и «Кавасаки» пострадали оба водителя
#авария #ДТП
5
В жестком столкновении «Ауди» и «Кавасаки» пострадали оба водителя

сегодня, 08:21

Происшествия
Экс-главу Дорожного агентства Липецкой области снова судят
#взятка
11
Экс-главу Дорожного агентства Липецкой области снова судят

вчера, 15:51

Происшествия
В Липецке осудили женщину, которая плюнула в свою сестру
#суд #конфликт
1
В Липецке осудили женщину, которая плюнула в свою сестру

вчера, 15:27

Происшествия
27-летний мужчина разбил угнанную машину и утопил ее в пруду
#угон
5
27-летний мужчина разбил угнанную машину и утопил ее в пруду

вчера, 15:08

Происшествия