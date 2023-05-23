Подгоревшая пища вызвала переполох в липецкой многоэтажке

К дому №28Б по улице Стаханова в Липецке съехались несколько пожарных отделений и автолестница.

22 мая в 13:15 в Ельце загорелся жилой деревянный дом по улице Советской.

Огнём была уничтожена кровля дома на площади 40 квадратных метров, повреждены деревянные перекрытия, внутренняя отделка и имущество дома на всей площади 240 квадратных метров.



22 мая в 17:37 к четырнадцатиэтажному дому №28Б по улице Стаханова в Липецке съехались несколько пожарных отделений и автолестница. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, переполох вызвало подгорание пищи.По словам очевидцев, источник задымления нашли в одной из квартир. Хозяев на месте не оказалось. По некоторым данным, даже пришлось вскрыть дверь и вызвать сотрудников отдела полиции №7.В Лебедяни на улице Заводская, 3 в 22:31 горело бесхозное кирпичное строение площадью 600 квадратных метров. Огнём была уничтожена внутренняя отделка по всей площади второго этажа.