В России

52 минуты назад

Третьяковка показала графические приобретения последних 20 лет

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Выставка «Век графики. От Казимира Малевича до Олега Кудряшова» открывается в Новой Третьяковке в четверг — она включила в себя порядка 250 произведений, многие из которых были приобретены или получены галереей в дар за последние 20 лет.

«Историю графики мы представляем на материале поступлений, поэтому мы были определенным образом связаны этими дарами и приобретениями двух десятилетий. Например, работ Анатолия Зверева к нам за этот период не поступало, поэтому его здесь нет. Но к нам попали работы его замечательных современников, и мне кажется, что все равно наша картина является достаточно полной», — сказала «Известиям» куратор выставки Александра Струкова.

Как отметила в ходе пресс-показа накануне открытия выставки ученый секретарь Третьяковской галереи Татьяна Юдкевич, за 20 лет музей получил около трех тысяч произведений графики. В общей сложности в фондах сейчас находится 50 тысяч таких работ.

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