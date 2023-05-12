Происшествия

36 минут назад

У повторно попавшегося пьяным за рулём липчанина конфисковали «Шевроле Круз»

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#пьяная езда #ПДД #нарушение
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У повторно попавшегося пьяным за рулём липчанина конфисковали «Шевроле Круз»

А ещё его приговорили к обязательным работам и лишили прав.

Советский районный суд Липецка вынес приговор 40-летнему липчанину, повторно попавшемуся пьяным за рулём. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в декабре 2017 года мужчина уже был привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 12.26 КоАП РФ за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Его оштрафовали на 30 000 рублей и лишили прав на полтора года, при этом водительское удостоверение мужчина не сдал, но штраф оплатил.

11 марта этого года в 23:30 сотрудники ДПС остановили мужчину за рулём автомобиля «Шевроле Круз» у дома №125 по улице Гагарина. Мужчина был пьян и проходить медицинское освидетельствование в очередной раз отказался.

На этот раз его судили уже по уголовной статье — части 1 статьи 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

В результате суд приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ, его лишили водительских прав на полтора года. Кроме того, автомобиль «Шевроле Круз» был конфискован в доход государства.
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#пьяная езда #ПДД #нарушение
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Комментарии (1)

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ujcnm

11 минут назад
идиотизм, а что нельзя права автоматически аннулировать и проблем нет.
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