Гражданин Узбекистана получил семь лет за 100 граммов героина

Вступил в силу приговор Правобережного районного суда Липецка в отношении гражданина Узбекистана, признанного виновным в покушении на сбыт особо-крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.



Наркодилер был задержан в ноябре 2022 года оперативниками УФСБ России по Липецкой области. У задержанного сотрудники ФСБ изъяли 100 граммов героина, предназначавшегося для сбыта на территории Центрального федерального круга бесконтактным способом.

