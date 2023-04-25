Общество

46 минут назад

Гражданин Узбекистана получил семь лет за 100 граммов героина

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#наркотики
Гражданин Узбекистана получил семь лет за 100 граммов героина
Вступил в силу приговор Правобережного районного суда Липецка в отношении гражданина Узбекистана, признанного виновным в покушении на сбыт особо-крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФСБ.

Наркодилер был задержан в ноябре 2022 года оперативниками УФСБ России по Липецкой области. У задержанного сотрудники ФСБ изъяли 100 граммов героина, предназначавшегося для сбыта на территории Центрального федерального круга бесконтактным способом.
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#наркотики

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не ужели не ясно

20 минут назад
что все приезжает от иностранцев
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