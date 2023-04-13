Происшествия

сегодня, 09:50

В Измалковском районе горел локомотив

472
#МЧС #пожар
1
В Измалковском районе горел локомотив

А в Ленинском лесхозе — крыша кафе.

Днем 12 апреля на станции Лопатино в Измалоковском районе горел локомотив, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Локомотив тушили два отделения пожарных. Огнем поврежден топливный бак и силовой провод.

photo_2023-04-13 09.46.14.jpeg

В тот же день горела кровля кафе в Ленинском лесхозе Грязинского района. На территории Липецка в СНТ «Металлург-2» сгорели два дачных домика и одна хозпостройка. В деревне Тынковка Липецкого района также сгорел сарай, а в Хлевном — строительный вагончик.

photo_2023-04-13 09.48.04.jpeg

Вечером в деревне Малое Панарино сгорел трактор, в селе Сырское Липецкого района — жилой дом, в Липецке на улице Калинина — бесхозное строение.

photo_2023-04-13 09.48.19.jpeg+2023-04-13-09.49.01.jpg

Также за минувшие сутки пожарные 48 раз выезжали тушить горящую сухую траву (площадь составила более четырех гектаров) и пять раз — мусор. Так, по словам жителей поселка Романово Липецкого района, огонь вчера вечером подходил к жилым домам на опасную дистанцию.

photo_2023-04-13 09.48.29.jpeg+2023-04-13-09.49.01.jpg
472
#МЧС #пожар
1

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке начал суд над предполагаемым «химиком» нарколаборатории
#наркотики
В Липецке начал суд над предполагаемым «химиком» нарколаборатории

47 минут назад

Происшествия
Семиклассники приехали на самокате за деньгами к обманутой мошенниками старушке
#мошенничество
16
Семиклассники приехали на самокате за деньгами к обманутой мошенниками старушке

сегодня, 08:47

Происшествия
84-летний старик провалился в колодец на улице Авиационной
#ЖКХ #падение с высоты
13
84-летний старик провалился в колодец на улице Авиационной

вчера, 20:20

Происшествия
Липчанин Дмитрий Коровин получил 15 лет колонии за убийство своей подруги – модели Гретты Ведлер
#убийство #суд #Гретта Ведлер
7
Липчанин Дмитрий Коровин получил 15 лет колонии за убийство своей подруги – модели Гретты Ведлер

вчера, 20:18

Происшествия
В поле под Задонском сгорел трактор
#пожар
6
В поле под Задонском сгорел трактор

вчера, 19:31

Происшествия
В ДТП с выездом на встречку пострадала беременная женщина и её малыш: водителю вынесли приговор
#ДТП
1
В ДТП с выездом на встречку пострадала беременная женщина и её малыш: водителю вынесли приговор

вчера, 17:13

Происшествия