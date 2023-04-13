Происшествия
сегодня, 09:50
В Измалковском районе горел локомотив
А в Ленинском лесхозе — крыша кафе.
Днем 12 апреля на станции Лопатино в Измалоковском районе горел локомотив, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.
Локомотив тушили два отделения пожарных. Огнем поврежден топливный бак и силовой провод.
В тот же день горела кровля кафе в Ленинском лесхозе Грязинского района. На территории Липецка в СНТ «Металлург-2» сгорели два дачных домика и одна хозпостройка. В деревне Тынковка Липецкого района также сгорел сарай, а в Хлевном — строительный вагончик.
Вечером в деревне Малое Панарино сгорел трактор, в селе Сырское Липецкого района — жилой дом, в Липецке на улице Калинина — бесхозное строение.
Также за минувшие сутки пожарные 48 раз выезжали тушить горящую сухую траву (площадь составила более четырех гектаров) и пять раз — мусор. Так, по словам жителей поселка Романово Липецкого района, огонь вчера вечером подходил к жилым домам на опасную дистанцию.
Локомотив тушили два отделения пожарных. Огнем поврежден топливный бак и силовой провод.
В тот же день горела кровля кафе в Ленинском лесхозе Грязинского района. На территории Липецка в СНТ «Металлург-2» сгорели два дачных домика и одна хозпостройка. В деревне Тынковка Липецкого района также сгорел сарай, а в Хлевном — строительный вагончик.
Вечером в деревне Малое Панарино сгорел трактор, в селе Сырское Липецкого района — жилой дом, в Липецке на улице Калинина — бесхозное строение.
Также за минувшие сутки пожарные 48 раз выезжали тушить горящую сухую траву (площадь составила более четырех гектаров) и пять раз — мусор. Так, по словам жителей поселка Романово Липецкого района, огонь вчера вечером подходил к жилым домам на опасную дистанцию.