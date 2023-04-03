Первушин считает, что счёт не по игре, молодого Глебова заставили извиняться

Пресс-конференции «Металлурга» теперь устроены так, что скучно не бывает.

После поражения от «Калуги» - 0:2 главный тренер «Металлурга» Сергей Первушин начал своё выступление на пресс-конференции не с анализа игры, а с благодарностей руководству, которое нашло возможность погасить перед командой часть долгов ещё с прошлого года.

На наш взгляд, ничего сверхъестественного не случилось, просто руководство клуба сделало свою работу, при этом – не очень качественно, раз футболистам пришлось ждать долгие месяцы, а «Металлург» налетел на запрет регистрации новых футболистов и впервые в истории за зиму никем не усилился. Благодарить за такое, это всё равно, что чувствовать себя лично обязанным водителю автобуса, что привёз на работу или автору этих строк за то, что он их написал.

По существу матча Первушин сказал следующее:

- Я не считаю, что мы сегодня проиграли по игре, мы проиграли лишь по результату. Мы создали достаточно голевых моментов, выиграли много единоборств, нанесли немало ударов по воротам. В первой части чемпионата в выигранных матчах мы не создавали и трети от такого количества моментов, как сегодня. Я считаю, что мы добавили в игровых командных взаимодействиях. Не хватило реализации, но самое главное, что моменты есть. Значит и голы придут. По игре к команде претензий мало, по реализации – претензий много.

Главный тренер «Калуги» экс-игрок ЦСКА и тренер юношеской сборной России U-17, победительницы Евро-2013 Дмитрий Хомуха тоже нашел, кого поблагодарить – своих футболистов.

- У «Металлурга» очень хорошая команда, - начал он с реверанса, - Опытные ребята, которые прошли огонь, воду и медные трубы. Мы знали, что будет непросто, но тем ценнее успех наших ребят, которые смогли подобрать ключи к воротам хозяев.



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Дмитрий Хомуха после матча



Полные ответы тренеров можно увидеть в видеофайлах

Пресс-служба «Металлурга» зачем-то вытащила к журналистам (которых было ровно двое) сыгравшего роковую роль в матче Илью Глебова.

22-летний парень очень старался, но падение в своей штрафной в подкате, плюс выставленная рука стоили «Металлургу» пенальти, который и переломил ход матча. Сажать только что пережившего личную спортивную травму молодого пацана под прицелы видеокамер, на наш взгляд, верх цинизма. Журналисты, даром что якобы профессиональные циники, терзать паря, у которого в тот момент было черным-черно на душе, не стали и не задали вопросов. Глебов держался неплохо: в своём спитче на несколько секунд выдавил, что счёт не по игре и извинился перед партнёрами и болельщиками.



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Молодой Глебов стоически держится

