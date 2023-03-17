Происшествия

50 минут назад

В Добринском районе опрокинулся перевозивший газ грузовик

293
#ДТП
2
В Добринском районе опрокинулся перевозивший газ грузовик

Утечки пропана не произошло.

Сегодня в Добринском районе на дороге Ивановка-Дубовое водитель грузового автомобиля «ЗИЛ-130», перевозившего 3,5 тонны пропана, не справился с управлением, автомобиль с цистерной съехал с дороги в кювет и опрокинулся.

Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, утечки газа не произошло. На место происшествия выезжали сотрудники пожарной части №13 станции Хворостянка.
293
#ДТП
2

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Получившей при падении футбольных ворот перелом носа и ЗЧМТ девочке выплатят 70 000 рублей
#дети
Получившей при падении футбольных ворот перелом носа и ЗЧМТ девочке выплатят 70 000 рублей

15 минут назад

Происшествия
Помощь другу-таксисту обошлась липчанину в 140 000 рублей
#мошенничество
Помощь другу-таксисту обошлась липчанину в 140 000 рублей

28 минут назад

Происшествия
Уголовное дело о резонансном ДТП cо сбитой внедорожником женщиной в Ельце закончилось примирением ст...
#ДТП
1
Уголовное дело о резонансном ДТП cо сбитой внедорожником женщиной в Ельце закончилось примирением ст...

сегодня, 17:18

Происшествия
Три удара по лицу за четыре упаковки сыра: в Ельце рассмотрят дело о попытке грабежа
#покушение #грабёж
4
Три удара по лицу за четыре упаковки сыра: в Ельце рассмотрят дело о попытке грабежа

сегодня, 15:59

Происшествия
Камера наблюдения записала наезд автомобиля на столб на улице Ангарской
#ДТП
11
Камера наблюдения записала наезд автомобиля на столб на улице Ангарской

сегодня, 15:44

Происшествия
В посылке в следственный изолятор обнаружили три сим-карты
#УФСИН
2
В посылке в следственный изолятор обнаружили три сим-карты

сегодня, 15:22

Происшествия