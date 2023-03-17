В Добринском районе опрокинулся перевозивший газ грузовик

Утечки пропана не произошло.

Сегодня в Добринском районе на дороге Ивановка-Дубовое водитель грузового автомобиля «ЗИЛ-130», перевозившего 3,5 тонны пропана, не справился с управлением, автомобиль с цистерной съехал с дороги в кювет и опрокинулся.



Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, утечки газа не произошло. На место происшествия выезжали сотрудники пожарной части №13 станции Хворостянка.