В центре Липецка двое маленьких детей бросали бутылки из окна на 7 этаже

В социальных сетях опубликовано видео, на котором двое маленьких детей стоят на подоконнике на седьмом этаже и бросают в открытое окно бутылки

Загрузка плеера В вашем браузере отключен JavaScript

Произошло это накануне на улице Плеханова.



- Хорошо не попали ни в кого, а тут люди ходят, мамы с колясками, - сообщает автор видео.



- В полицию никто не обращался. Но проверка будет проведена по самому факту опубликованному на видео, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.



Видео: VK.com