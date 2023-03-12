32 минуты назад
В центре Липецка двое маленьких детей бросали бутылки из окна на 7 этаже
В социальных сетях опубликовано видео, на котором двое маленьких детей стоят на подоконнике на седьмом этаже и бросают в открытое окно бутылки
- Хорошо не попали ни в кого, а тут люди ходят, мамы с колясками, - сообщает автор видео.
- В полицию никто не обращался. Но проверка будет проведена по самому факту опубликованному на видео, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Видео: VK.com
Созерцатель
Спилбергу
Мимоходом