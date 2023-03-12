Происшествия

32 минуты назад

В центре Липецка двое маленьких детей бросали бутылки из окна на 7 этаже

3 592
#хулиганство #дети #

В социальных сетях опубликовано видео, на котором двое маленьких детей стоят на подоконнике на седьмом этаже и бросают в открытое окно бутылки

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Произошло это накануне на улице Плеханова.

- Хорошо не попали ни в кого, а тут люди ходят, мамы с колясками, - сообщает автор видео.

- В полицию никто не обращался. Но проверка будет проведена по самому факту опубликованному на видео, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Видео: VK.com
3 592
#хулиганство #дети #

Комментарии (3)

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Созерцатель

2 минуты назад
Спилбергу, Они же дети!!!!
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Спилбергу

9 минут назад
Подойти и разогнать-не? Только поснимать?
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Мимоходом

24 минуты назад
От осинки не родятся апельсинки.
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