Коронавирус в России: пандемия раскроет двери для ожирения?

Коронавирус стал чаще приводить в больницы пациентов, приблизившихся к 80-летию – новая инфекция также чаще сопровождает другие хронические заболевания. Пандемия COVID-19 повлияла на развитие гиподинамии, считают медики.

Заболеваемость COVID-19 на прошлой неделе снова немного выросла. В целом на этой неделе с понедельника по пятницу регистрировалось от 10,3 до 12,5 тысячи случаев. Число летальных случаев составляло от 38 до 45 смертей за сутки. Всего с понедельника по пятницу в России объявлено о 56 739 инфицированных, следует из данных оперштаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Общее число зараженных в России с начала пандемии достигло 22 398 867 человек, из них 396 507 скончались.

В Липецкой области число тех, у кого выявляли положительный тест на SARS-CoV-2, постепенно сокращается и отходит от границы трехзначных показателей – с понедельника по пятницу фиксировали от 61 до 98 человек. Число летальных случаев с начала регистрации инфекции в регионе составило 3959 человек. Всего с начала эпидемии на территории области выявлено 180 160 случаев коронавирусной инфекции.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России на прошлой неделе снова немного поднялась – ее показатель увеличился на 7,8% и составил 62,1 на 100 тысяч населения. Рост заболеваемости отмечен в 57 субъектах, в том числе в 20 регионах более, чем в среднем по стране, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Увеличился и показатель госпитализаций: на 100 тысяч населения – он составил 7,1 и вырос на 22,4%. Рост числа госпитализаций произошел в 64 субъектах, передают РИА Новости.

Портрет среднестатистического пациента коронавирусного госпиталя изменился – на примере Боткинской больницы Санкт-Петербурга ее главный врач Денис Гусев рассказал, кто чаще всего болеет коронавирусной инфекцией. По заявлению врача, картина за последний год отличается от предыдущих лет. Специалист отметил, что за последнее время большинство пациентов, попадающих в больницу с коронавирусной инфекцией, старше 80 лет. В этом возрасте вирус присоединяется к хроническим заболеваниям, и коронавирус – это далеко не единственная и самая важная их проблема. У них присутствуют сердечные, почечные и другие хронические заболевания. Поэтому в этом случае требуется комплексная помощь. Сипмтоматика COVID-19 у пациентов схожа с ОРВИ. Болезнь спустя три года пандемии чаще протекает без развития пневмонии, цитирует главврача издание kp.ru.

Для пандемии коронавирусной инфекции прослеживается тенденция к завершению, считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. При этом не стоит исключать, что могут появиться новые варианты патогена, рассказал он ТАСС. По словам эксперта, рост заболеваемости в России и мире невелик. Летальность также остается невысокой. Тем не менее, предупредил специалист, эпидемия еще продолжается. Он добавил, что ситуация с коронавирусной инфекцией уже вышла на плато.

Количество пациентов с ожирением может вырасти из-за пандемии примерно на 10-13%– об этом в беседе с ТАСС рассказала директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева. Развитию гиподинамии, считает врач, поспособствовали пандемийные ограничения вместе с переходом на дистанционный формат работы и стрессы – из-за этих причин люди начинали переедать, а из-за ограничений меньше двигались. Спустя несколько месяцев после коронавирусной инфекции легкие могут восстановиться – такое мнение высказал в интервью aif.ru заслуженный врач РФ, президент Межрегиональной ассоциации специалистов респираторной медицины (МАСРМ), профессор Андрей Зайцев. Он отметил: спустя 2-3 месяца наблюдений за пациентами с COVID-19 пульмонологи наблюдали, что при лечении и терапии изменения в пострадавших легких благополучно разрешались, долго они сохранялись у пациентов, которые перенесли заболевание в крайне тяжелой форме – им требовалась длительная терапия.