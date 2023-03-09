Бывшего директора водоканала подозревают в сдаче на металлолом оборудования очистных сооружений

По версии следствия, ущерб составил более 57 тысяч рублей.

В Краснинском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Краснинский водоканал» по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По версии следствия, бывший директор водоканала, который работал в этой должности совсем недолго - с апреля 2022 года, демонтировал и сдал на металлолом оборудование ранее использовавшееся предприятием в технологических процессах комплекса очистных сооружений.



Следствие полагает, что оборудованием муниципального предприятия директор распоряжался как своим собственным, не ставя в известность других материально ответственных лиц, он вывозил его в скупку металлолома несколько раз.



Например, с 11 но 28 ноября прошлого года он вывез с территории очистных сооружений оборудование и сдал его в скупку за 15 000 рублей. А за всё время таких действий нанесённый предприятию ущерб составил 57 204 рубля.



Теперь уже бывшему директору может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом.





