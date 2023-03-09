Происшествия

34 минуты назад

Бывшего директора водоканала подозревают в сдаче на металлолом оборудования очистных сооружений

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#растрата
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Бывшего директора водоканала подозревают в сдаче на металлолом оборудования очистных сооружений

По версии следствия, ущерб составил более 57 тысяч рублей.

В Краснинском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Краснинский водоканал» по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 

По версии следствия, бывший директор водоканала, который работал в этой должности совсем недолго - с апреля 2022 года, демонтировал и сдал на металлолом оборудование ранее использовавшееся предприятием в технологических процессах комплекса очистных сооружений. 

Следствие полагает, что оборудованием муниципального предприятия директор распоряжался как своим собственным, не ставя в известность других материально ответственных лиц, он вывозил его в скупку металлолома несколько раз.

Например, с 11 но 28 ноября прошлого года он вывез с территории очистных сооружений оборудование и сдал его в скупку за 15 000 рублей. А за всё время таких действий нанесённый предприятию ущерб составил 57 204 рубля. 

Теперь уже бывшему директору может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом. 


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#растрата
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Комментарии (1)

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Зоркий

14 минут назад
Видел как в 2021 году примерно демонтировали километров пять-семь чугунных огромных труб. Водоканал занимался. Выкопали, вывезли…. Где деньги, Зин??
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