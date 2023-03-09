Происшествия
34 минуты назад
Бывшего директора водоканала подозревают в сдаче на металлолом оборудования очистных сооружений
По версии следствия, ущерб составил более 57 тысяч рублей.
В Краснинском районе возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора МУП «Краснинский водоканал» по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
По версии следствия, бывший директор водоканала, который работал в этой должности совсем недолго - с апреля 2022 года, демонтировал и сдал на металлолом оборудование ранее использовавшееся предприятием в технологических процессах комплекса очистных сооружений.
Следствие полагает, что оборудованием муниципального предприятия директор распоряжался как своим собственным, не ставя в известность других материально ответственных лиц, он вывозил его в скупку металлолома несколько раз.
Например, с 11 но 28 ноября прошлого года он вывез с территории очистных сооружений оборудование и сдал его в скупку за 15 000 рублей. А за всё время таких действий нанесённый предприятию ущерб составил 57 204 рубля.
Теперь уже бывшему директору может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом.
По версии следствия, бывший директор водоканала, который работал в этой должности совсем недолго - с апреля 2022 года, демонтировал и сдал на металлолом оборудование ранее использовавшееся предприятием в технологических процессах комплекса очистных сооружений.
Следствие полагает, что оборудованием муниципального предприятия директор распоряжался как своим собственным, не ставя в известность других материально ответственных лиц, он вывозил его в скупку металлолома несколько раз.
Например, с 11 но 28 ноября прошлого года он вывез с территории очистных сооружений оборудование и сдал его в скупку за 15 000 рублей. А за всё время таких действий нанесённый предприятию ущерб составил 57 204 рубля.
Теперь уже бывшему директору может грозить до шести лет лишения свободы со штрафом.
Зоркий