На Елецкой кольцевой автобус с пассажирами врезался в пытавшийся завестись «ВАЗ»

На наших дорогах лучше не расслабляться.

ДТП с участием пассажирского транспорта произошло сегодня на кольцевой, ведущей к микрорайону «Елецкому».

Сначала на заглох «ВАЗ-2115». Чудо отечественного атопрома честно пыталось завестись, но у него ничего не получалось, поэтому оно просто перегородило часть дороги. А по ней в свою очередь мчался автобус 325 маршрута.

Какой же русский не любит быстрой езды. Особенно, когда он водитель маршрутки, а маршрут заканчивается. В итоге пассажисркий автобус на полном ходу протаранил несчастный «ВАЗ», который так и не смог убраться с пути.

По предварительной информации, только чудом обошлось без пострадавших.



Цена минутной поломки может оказаться высока

