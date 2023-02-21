Общество

сегодня, 11:20

У села в Задонском районе замечены волки

6 1504
#дикие животные #волки
3

В Липецкой области обитают до 10 волков.

У села Рогожино Задонского района замечены волки: очевидцам даже удалось снять животных на видео.

«Будьте внимательны и осторожны!», — предупреждает автор видео в группе «Задонск в эфире».

Как рассказал GOROD48 директор ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Виталий Чеботарев, в Липецкой области обитают до 10 волков: в Добровском районе живут шесть - восемь особей и как раз два волка — в Задонском районе.

По опыту охотоведов, для людей эти волки не опасны, они стараются не приближаться к человеку на расстояние ближе километра.

Фото, видео - vk.com/zdnklives

6 1504
#дикие животные #волки
3

Комментарии (6)

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Охотник

27 минут назад
Правда, моя старенькая мама, живущая в селе, давно вышла из того возраста, когда дразнят собак. Но от агрессии с их стороны это её не уберегло. Не сталкивался сам, не говори, о чём не знаешь.
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вот

33 минуты назад
сегодня 8, а завтра 108 вот тогда стайка может кого то съесть.
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Да

47 минут назад
Оставьте вы уже в покое собак,прям заклинило
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Правда

48 минут назад
Охотник, собаки тоже не тронут,если их не дразнить
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ОТличная новость

сегодня, 11:28
В прошлой жизни я был волк, поэтому ни одна собака меня пропускает, чтобы не обрехать или кинуться. Надо волков заманить в Липецк, и бродячий вопрос будет быстро решен!
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Охотник

сегодня, 11:27
Волк не дурак. Хорошо знает, что такое человек с ружьём. Не троньте его, и он вас не тронет. Это не собака бездомная.
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