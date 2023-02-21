Общество
сегодня, 11:20
У села в Задонском районе замечены волки
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В Липецкой области обитают до 10 волков.
У села Рогожино Задонского района замечены волки: очевидцам даже удалось снять животных на видео.
«Будьте внимательны и осторожны!», — предупреждает автор видео в группе «Задонск в эфире».
Как рассказал GOROD48 директор ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Виталий Чеботарев, в Липецкой области обитают до 10 волков: в Добровском районе живут шесть - восемь особей и как раз два волка — в Задонском районе.
По опыту охотоведов, для людей эти волки не опасны, они стараются не приближаться к человеку на расстояние ближе километра.
Фото, видео - vk.com/zdnklives
«Будьте внимательны и осторожны!», — предупреждает автор видео в группе «Задонск в эфире».
Как рассказал GOROD48 директор ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Виталий Чеботарев, в Липецкой области обитают до 10 волков: в Добровском районе живут шесть - восемь особей и как раз два волка — в Задонском районе.
По опыту охотоведов, для людей эти волки не опасны, они стараются не приближаться к человеку на расстояние ближе километра.
Фото, видео - vk.com/zdnklives
6 1504
Охотник
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Охотник