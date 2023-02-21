У села в Задонском районе замечены волки

В Липецкой области обитают до 10 волков.

У села Рогожино Задонского района замечены волки: очевидцам даже удалось снять животных на видео.«Будьте внимательны и осторожны!», — предупреждает автор видео в группе «Задонск в эфире».Как рассказал GOROD48 директор ОБУ «Охотничьи и водные биоресурсы» Виталий Чеботарев, в Липецкой области обитают до 10 волков: в Добровском районе живут шесть - восемь особей и как раз два волка — в Задонском районе.По опыту охотоведов, для людей эти волки не опасны, они стараются не приближаться к человеку на расстояние ближе километра.