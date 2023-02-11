В Челябинске волейболистки сыграли великолепно, но только одну партию

В 2023 году «Липецк» пока не знает побед.

Единственный липецкий клуб, выступающий на высшем уровне, волейбольный «Липецк» продолжил серию поражений в Суперлиге. Только что в Челябинске наши девчата сумели взять только одну партию у занимающего 6-е место местного «Метара», в итоге поражение – 1:3.

Первый сет не задался с самого начала, прежде всего, из-за собственных ошибок. В первых же атаках Ангелина Дементьева послала мяч за пределы площадки, а Елизавета Павлова – в сетку, подарив соперницам «с порога» фору – 2:0. В дальнейшем «Метар» только наращивал своё преимущество: 9:4, 19:10, 23:12 и в итоге победил без натуги – 25:13.

Вторая партия, напротив, началась с ошибки челябинской волейболистки: Анна Багрянцева подала в аут – 1:0.

Липчанки же заиграли так, словно команду подменили и быстро оторвались от ошарашенных хозяек – 10:5, причём Полина Юникова умудрилась принести команде два очка подачами навылет. Красивой получилась и концовка партии: в решающий момент Дементьева «взлетела» так высоко и пробила так мощно, что мяч со свистом прошил двойной челябинский блок – 25:21. Ах, если бы наша команда так играла всегда…

Но два оставшихся отрезка обернулись возвращением «с небес на землю»: «Липецк» ещё «кусался» в третьей партии до счёта 6:6, а потом потихоньку начал отпускать соперниц вперёд. Два сета завершились с одинаковыми счетами – 25:17 не в нашу пользу.

В 2023 году липчанки ещё не знали радости победы, да и вообще не набрали ни одного очка. Последний раз команда Андрея Смирнова побеждала 24 декабря на выезде екатеринбургскую «Уралочку» - 3:2. С тех пор у команда 7 поражений подряд, которые, как груз, всё сильнее вдавливают ее в нижнюю, 14-ю, строчку таблицы.

Следующий матч у нас дома в субботу, 18 февраля, с красноярским «Енисеем», идущим на 10-й позиции. Кого ещё обыгрывать, если не команды из нижней части таблицы?