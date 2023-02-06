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Липецкий тяжеловес вырубил москвича редким, но очень жёстким ударом
В Туле наши бойцы взяли 4 «золота». 3 «серебра» и 2 «бронзы».
Липецкая команда вернулась из Тулы со Всероссийских соревнования по всестилевому каратэ.
Хедлайнером турнира стал липчанин Яков Борисов из клуба «Октагон», который выступал в самой тяжелой весовой категории свыше 90 кг в боях с использованием средств защиты. Оба своих боя Яков выиграл не просто досрочно, а весьма эффектно.
В первом поединке он применил к сопернику из Москвы удар с разворота «берквист» из арсенала смешанных единоборств. Так чётко и точно нанести этот сложный удар может далеко не каждый спортсмен. Соперник рухнул на татами, как подкошенный, рядом раздались призывы позвать врача. Судьи зафиксировали победу нокаутом.
В финале Борисов вновь недолго провозился с соперником из Челябинской области, выиграв у него болевым приёмом.
- В мае у нас пройдёт Кубок России, спортсмены начинают постепенно набирать форму, - прокомментировал успех Якова президент областной федерации всестилевого каратэ Владимир Бедоян.
В Туле первые места также заняли липчане Александр Спирин, Ирина Пикалова, Екатерина Горькаева; вторые – Ярослав Ройбу, Екатерина Калинина, Вероника Федоренко; третьи – Иван Маликов и Елена Вагина.
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