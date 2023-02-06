Спорт

сегодня, 18:19

Липецкий тяжеловес вырубил москвича редким, но очень жёстким ударом

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#Всестилевое каратэ #Яков Борисов

В Туле наши бойцы взяли 4 «золота». 3 «серебра» и 2 «бронзы».

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Липецкая команда вернулась из Тулы со Всероссийских соревнования по всестилевому каратэ.

Хедлайнером турнира стал липчанин Яков Борисов из клуба «Октагон», который выступал в самой тяжелой весовой категории свыше 90 кг в боях с использованием средств защиты. Оба своих боя Яков выиграл не просто досрочно, а весьма эффектно.

В первом поединке он применил к сопернику из Москвы удар с разворота «берквист» из арсенала смешанных единоборств. Так чётко и точно нанести этот сложный удар может далеко не каждый спортсмен. Соперник рухнул на татами, как подкошенный, рядом раздались призывы позвать врача. Судьи зафиксировали победу нокаутом.

В финале Борисов вновь недолго провозился с соперником из Челябинской области, выиграв у него болевым приёмом.

- В мае у нас пройдёт Кубок России, спортсмены начинают постепенно набирать форму, - прокомментировал успех Якова президент областной федерации всестилевого каратэ Владимир Бедоян.

В Туле первые места также заняли липчане Александр Спирин, Ирина Пикалова, Екатерина Горькаева; вторые – Ярослав Ройбу, Екатерина Калинина, Вероника Федоренко; третьи – Иван Маликов и Елена Вагина.

8 459
#Всестилевое каратэ #Яков Борисов

Комментарии (8)

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Наблюдатель

8 минут назад
Молодец,четко!
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Однако

14 минут назад
На фото липчанин?..
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Патриот

22 минуты назад
не-а чё, а он уже на ташкентском фронте)))))))
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н-дя

23 минуты назад
Молодец Яша,отличный бэкфист! Пора в ММА!
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не-а чё

26 минут назад
Думаю, Смотри,а то сам поедешь
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Не

26 минут назад
Думаю, такие и здесь пригодятся. Тяжёлые времена сейчас.
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Думаю

44 минуты назад
Таким людям надо делом заняться.Пора на передовую.
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