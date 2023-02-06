Липецкий тяжеловес вырубил москвича редким, но очень жёстким ударом

В Туле наши бойцы взяли 4 «золота». 3 «серебра» и 2 «бронзы».

Липецкая команда вернулась из Тулы со Всероссийских соревнования по всестилевому каратэ.

Хедлайнером турнира стал липчанин Яков Борисов из клуба «Октагон», который выступал в самой тяжелой весовой категории свыше 90 кг в боях с использованием средств защиты. Оба своих боя Яков выиграл не просто досрочно, а весьма эффектно.

В первом поединке он применил к сопернику из Москвы удар с разворота «берквист» из арсенала смешанных единоборств. Так чётко и точно нанести этот сложный удар может далеко не каждый спортсмен. Соперник рухнул на татами, как подкошенный, рядом раздались призывы позвать врача. Судьи зафиксировали победу нокаутом.

В финале Борисов вновь недолго провозился с соперником из Челябинской области, выиграв у него болевым приёмом.

- В мае у нас пройдёт Кубок России, спортсмены начинают постепенно набирать форму, - прокомментировал успех Якова президент областной федерации всестилевого каратэ Владимир Бедоян.

В Туле первые места также заняли липчане Александр Спирин, Ирина Пикалова, Екатерина Горькаева; вторые – Ярослав Ройбу, Екатерина Калинина, Вероника Федоренко; третьи – Иван Маликов и Елена Вагина.