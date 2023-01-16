Общество
21 минуту назад
52-летняя женщина в ответ на удар убила мужа ножом
492
Жительница Данковского района сама позвонила в полицию.
15 января 52-летняя жительница деревни Измайловка Данковского района позвонила в правоохранительные органы и сообщила, что убила мужа.
Как выяснилось, супруги выпили и поссорились. Мужчина ударил жену, а та в ответ воткнула нож ему в грудь.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве.
«Подозреваемая задержана и решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в убийстве супруга он признала, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия», - сообщает областное управление следственного комитета.
Санкция вменяемой женщине статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишение свободы сроком до 15 лет.
Как выяснилось, супруги выпили и поссорились. Мужчина ударил жену, а та в ответ воткнула нож ему в грудь.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве.
«Подозреваемая задержана и решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в убийстве супруга он признала, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия», - сообщает областное управление следственного комитета.
Санкция вменяемой женщине статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишение свободы сроком до 15 лет.
492