52-летняя женщина в ответ на удар убила мужа ножом

Жительница Данковского района сама позвонила в полицию.

15 января 52-летняя жительница деревни Измайловка Данковского района позвонила в правоохранительные органы и сообщила, что убила мужа.



Как выяснилось, супруги выпили и поссорились. Мужчина ударил жену, а та в ответ воткнула нож ему в грудь.



В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве.



«Подозреваемая задержана и решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в убийстве супруга он признала, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия», - сообщает областное управление следственного комитета.



Санкция вменяемой женщине статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишение свободы сроком до 15 лет.



