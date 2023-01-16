Общество

21 минуту назад

52-летняя женщина в ответ на удар убила мужа ножом

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#убийство
52-летняя женщина в ответ на удар убила мужа ножом

Жительница Данковского района сама позвонила в полицию.

15 января 52-летняя жительница деревни Измайловка Данковского района позвонила в правоохранительные органы и сообщила, что убила мужа.

Как выяснилось, супруги выпили и поссорились. Мужчина ударил жену, а та в ответ воткнула нож ему в грудь. 

В отношении женщины возбуждено уголовное дело об убийстве.

«Подозреваемая задержана и решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу. Вину в убийстве супруга он признала, подтвердив показания при их проверке следователем на месте происшествия», - сообщает областное управление следственного комитета.

Санкция вменяемой женщине  статьи УК РФ предусматривает безальтернативное наказание в виде лишение свободы сроком до 15 лет.

492
#убийство

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