Спорт

38 минут назад

Капитан «Липецка» выдала свой лучший матч, но команда без победы и пряников

1 101
#Волейбол #ВК "Липецк"
Капитан «Липецка» выдала свой лучший матч, но команда без победы и пряников

Команда Тулы нам не по зубам.

Липецким волейболисткам не удалось выиграть первый выездной матч года. Волейболистки «Тулицы» сегодня были сильнее во всех компонентах игры и победили – 3:0.

Первая партия вселила надежду, что липчанки смогут навязать борьбу середняку, занимающему 7-е место в турнирной таблице. Наша команда долго шла вровень, а после удачного блока Светланы Суховерховой даже вышла вперёд – 11:10. Но постепенно преимущество тулячек стало расти – 18:13, 20:15, в итоге – 25:17 в их пользу.

Второй сет липчанки начали отвратительно. Сначала вышли вперёд – 2:0, но затем проиграли семь подряд розыгрышей, из них шесть – на подаче Анны Лунёвой. Приём у «Липецка» не работал от слова «совсем», два очка Лунёва принесла своей команде прямыми подачами. Стоит ли удивляться, что и этот отрезок был проигран – вновь 25:17.

Закуситься подопечным Андрея Смирнова удалось только в третьей партии, когда «либо пан, либо пропал». Повела молодых партнерш за собой капитан Анна Сотникова, завивавшая сама и трудившаяся в защиту. После её блока счет стал 18:18 и обеспечил боевую концовку. В следующей атаке соперницы ошиблись, липчанки вышли вперёд – 19:18, но это был последний эпизод, когда наши вели в счёте. Тулячки сравняли, а потом вышли на двойной матчбол – 24:22. Одной возможности выиграть матч их лишила Полина Юникова, а затем ошиблась вышедшая на подачу главная ударная сила нашей команды Ангелина Дементьева. Итог – 25:23 и 3:0 пользу тулячек, у которых свою лепту в победу внесли «наши бывшие» связующая Кристина Бесман (Ягупова) и блокирующая Наталья Слаутина.

Самой результативной у липчанок стала Дементьева- 14 очков, капитан Сотникова принесла 7 очков. У хозяек одна только Екатерина Тимошкина заработала 18 баллов, а Богумила Бярда – 15.

У «Липецка» по-прежнему 2 победы, последнее место в турнирной таблице и надежда на будущее. Следующий матч дома 21 января с саратовским «Протоном», идущим 5-м.

1 101
#Волейбол #ВК "Липецк"

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанин

24 минуты назад
Зачем каждый раз писать об этом!!!Будут победы тогда и пишите!!!
ответить

Еще в рубрике

В «Металлург» вернётся футболист, выступавший в Премьер-Лиге
#"Металлург" #трансферы
2
В «Металлург» вернётся футболист, выступавший в Премьер-Лиге

сегодня, 18:54

Спорт
Липецкие хоккеисты продлили победную серию в матче с «русским «Эдмонтоном»
#Хоккей #НМХЛ #"Липецк"
5
Липецкие хоккеисты продлили победную серию в матче с «русским «Эдмонтоном»

вчера, 21:40

Спорт
Словно ветреный Хоттабыч на трибуне. Липецкие футболисты вели 5:0, но чуть не остались без победы
#Мини-футбол
Словно ветреный Хоттабыч на трибуне. Липецкие футболисты вели 5:0, но чуть не остались без победы

вчера, 19:22

Спорт
Базу «Металлурга» отремонтировали до неузнаваемости
#Футбол #база "Парус"
7
Базу «Металлурга» отремонтировали до неузнаваемости

13.01.2023 15:19

Спорт
В Краснодаре невзлюбили футболистов из Липецка?
#Футбол #Алексей Рыбин #Дмитрий Сухарев
2
В Краснодаре невзлюбили футболистов из Липецка?

13.01.2023 12:33

Спорт
Вместе с Кержаковым, Березуцкими и Игнашевичем. Тренер «Металлурга» получил высшую лицензию
#Сергей Первушин #"Металлург"
5
Вместе с Кержаковым, Березуцкими и Игнашевичем. Тренер «Металлурга» получил высшую лицензию

11.01.2023 01:29

Спорт