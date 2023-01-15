Капитан «Липецка» выдала свой лучший матч, но команда без победы и пряников

Команда Тулы нам не по зубам.

Липецким волейболисткам не удалось выиграть первый выездной матч года. Волейболистки «Тулицы» сегодня были сильнее во всех компонентах игры и победили – 3:0.

Первая партия вселила надежду, что липчанки смогут навязать борьбу середняку, занимающему 7-е место в турнирной таблице. Наша команда долго шла вровень, а после удачного блока Светланы Суховерховой даже вышла вперёд – 11:10. Но постепенно преимущество тулячек стало расти – 18:13, 20:15, в итоге – 25:17 в их пользу.

Второй сет липчанки начали отвратительно. Сначала вышли вперёд – 2:0, но затем проиграли семь подряд розыгрышей, из них шесть – на подаче Анны Лунёвой. Приём у «Липецка» не работал от слова «совсем», два очка Лунёва принесла своей команде прямыми подачами. Стоит ли удивляться, что и этот отрезок был проигран – вновь 25:17.

Закуситься подопечным Андрея Смирнова удалось только в третьей партии, когда «либо пан, либо пропал». Повела молодых партнерш за собой капитан Анна Сотникова, завивавшая сама и трудившаяся в защиту. После её блока счет стал 18:18 и обеспечил боевую концовку. В следующей атаке соперницы ошиблись, липчанки вышли вперёд – 19:18, но это был последний эпизод, когда наши вели в счёте. Тулячки сравняли, а потом вышли на двойной матчбол – 24:22. Одной возможности выиграть матч их лишила Полина Юникова, а затем ошиблась вышедшая на подачу главная ударная сила нашей команды Ангелина Дементьева. Итог – 25:23 и 3:0 пользу тулячек, у которых свою лепту в победу внесли «наши бывшие» связующая Кристина Бесман (Ягупова) и блокирующая Наталья Слаутина.

Самой результативной у липчанок стала Дементьева- 14 очков, капитан Сотникова принесла 7 очков. У хозяек одна только Екатерина Тимошкина заработала 18 баллов, а Богумила Бярда – 15.

У «Липецка» по-прежнему 2 победы, последнее место в турнирной таблице и надежда на будущее. Следующий матч дома 21 января с саратовским «Протоном», идущим 5-м.