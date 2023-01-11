Мужчина из Липецкого района после пожара в доме жил на улице: его госпитализировали с обморожениями

Сильные морозы не проходят бесследно: накануне с обморожениями госпитализированы три человека.

За минувшие сутки в ожоговый центр поступили трое пациентов с обморожениями. Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, 59-летний мужчина из Липецкого района попал в тяжёлую жизненную ситуацию: у него сгорел дом, и после пожара мужчина жил на улице. 10 января его госпитализировали с обморожениями. У мужчины обморожены руки и ноги.



45-летний липчанин с кем-то подрался и во время потасовки потерял обувь. Домой он пришёл без одного ботинка и по пути сильно обморозил ногу.



А 35-летний ельчанин изрядно выпил и заснул на улице по пути домой. Мужчину госпитализировали с обморожением кисти.