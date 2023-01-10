Происшествия
40 минут назад
В Задонске 44-летняя женщина провалилась под лёд
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Её спасли.
9 января в Задонске провалилась под лёд 44-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, женщина и её приятель вышли на реку Дон, чтобы покататься на льду. Пока мужчина оставался на берегу, женщина уже провалилась в полынью.
Спасатели межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах Задонска увидели тонущую женщину на расстоянии 250 метров от спасательной службы. Уже через минуту они прибыли на помощь и вытащили женщину из ледяной воды. А вся спасательная операция заняла три минуты.
Пострадавшую напоили горячим чаем и составили протокол за выход на лёд.
Спасатели межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах Задонска увидели тонущую женщину на расстоянии 250 метров от спасательной службы. Уже через минуту они прибыли на помощь и вытащили женщину из ледяной воды. А вся спасательная операция заняла три минуты.
Пострадавшую напоили горячим чаем и составили протокол за выход на лёд.
7 793
Лиза
Ч
странные люди
что и сказать то хотели?
Как и везде у нас!
Зимний рыбак
Зинаида Львовна