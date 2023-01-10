В Задонске 44-летняя женщина провалилась под лёд

Её спасли.

9 января в Задонске провалилась под лёд 44-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, женщина и её приятель вышли на реку Дон, чтобы покататься на льду. Пока мужчина оставался на берегу, женщина уже провалилась в полынью.Спасатели межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах Задонска увидели тонущую женщину на расстоянии 250 метров от спасательной службы. Уже через минуту они прибыли на помощь и вытащили женщину из ледяной воды. А вся спасательная операция заняла три минуты.Пострадавшую напоили горячим чаем и составили протокол за выход на лёд.