Происшествия

40 минут назад

В Задонске 44-летняя женщина провалилась под лёд

7 793
#спасатели #УГПСС
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В Задонске 44-летняя женщина провалилась под лёд

Её спасли.

9 января в Задонске провалилась под лёд 44-летняя женщина. Как сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области, женщина и её приятель вышли на реку Дон, чтобы покататься на льду. Пока мужчина оставался на берегу, женщина уже провалилась в полынью.

Спасатели межрайонной поисково-спасательной службы на водных объектах Задонска увидели тонущую женщину на расстоянии 250 метров от спасательной службы. Уже через минуту они прибыли на помощь и вытащили женщину из ледяной воды. А вся спасательная операция заняла три минуты.

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Пострадавшую напоили горячим чаем и составили протокол за выход на лёд.
7 793
#спасатели #УГПСС
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Комментарии (7)

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Лиза

8 минут назад
Женщина решила вспомнить детство... А если бы спасатели не успели?..
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Ч

8 минут назад
Поздравляю очередную " моржиху " ...
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странные люди

9 минут назад
чтобы покататься на льду? что-то я не вижу на ней коньков..
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что и сказать то хотели?

13 минут назад
Зимний рыбак, .. а ты хотел грамоту ярлык от князя?
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Как и везде у нас!

15 минут назад
На мой взгляд, может я конечно ошибаюсь, кажется пошла приписка показателей :)!
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Зимний рыбак

19 минут назад
Спасибо вам, добрые люди! Господь воздаст вам по делам вашим! Одной рукой подаём горячий чай, а другая уже приготовила на кушетке бланки протокола о нарушении указа местного князька
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Зинаида Львовна

32 минуты назад
Щи варить и дом приберать
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