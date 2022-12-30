В Липецкой области снова обновился минимум по суточной заболеваемости COVID-19

Заболели всего восемь человек.

В Липецкой области за минувший день выявлены восемь случаев COVID-19. Подобное число заболевших в последний раз фиксировалось полтора года назад. Вчера госпитализированы четверо из заболевших. Выздоровели — 22. От болезни умер один человек.



С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в обалсти зарегистрированы 176 216 случаев COVID-19, выздоровели 172 093 из заболевших, умер 3 941 человек.



Среди регионов Центрального Черноземья максимальная суточная заболеваемость по-прежнему в Воронежской области — 39 случаев COVID-19. В Тульской области за прошедшие сутки выявлены 15 заболевших, в Тамбовской — 14, в Курской и Орловской областях — по 13, в Рязанской области — 10.



Смертельный исход болезни помимо Липецкой зарегистрирован только в Рязанской области, здесь также умер один человек.



В России выявлены 5 810 случаев COVID-19, госпитализированы 956 человек, выздоровели 7 695 из заболевших, умерли 50 человек.



С начала эпидемии в стране зарегистрированы 21 792 982 случая COVID-19, выздоровели 21 200 287 человек, умерли — 393 654.