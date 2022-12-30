Коронавирус

31 минуту назад

В Липецкой области снова обновился минимум по суточной заболеваемости COVID-19

1 170
#коронавирус
В Липецкой области снова обновился минимум по суточной заболеваемости COVID-19

Заболели всего восемь человек. 

В Липецкой области за минувший день выявлены восемь случаев COVID-19. Подобное число заболевших в последний раз фиксировалось полтора года назад.  Вчера госпитализированы четверо из заболевших. Выздоровели — 22. От болезни умер один человек.  

С начала эпидемии, по данным сайта стопкоронавирус.рф, в обалсти зарегистрированы 176 216 случаев COVID-19, выздоровели 172 093 из заболевших, умер 3 941 человек.

Среди регионов Центрального Черноземья максимальная суточная заболеваемость по-прежнему в  Воронежской области  — 39 случаев COVID-19. В Тульской области за прошедшие сутки выявлены 15 заболевших, в Тамбовской — 14, в Курской и Орловской областях — по 13, в Рязанской области — 10.

Смертельный исход болезни помимо Липецкой зарегистрирован только в Рязанской области, здесь также умер один человек.

В России выявлены 5 810 случаев COVID-19, госпитализированы 956 человек, выздоровели 7 695 из заболевших, умерли 50 человек.

С начала эпидемии в стране зарегистрированы 21 792 982 случая COVID-19, выздоровели 21 200 287 человек, умерли — 393 654.
1 170
#коронавирус

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

!

17 минут назад
Сейчас любители корпоративов и пьяных застолий поднимут вам показатели.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области от COVID-19 за сутки никто не умер
#коронавирус
2
В Липецкой области от COVID-19 за сутки никто не умер

вчера, 11:40

Коронавирус
С начала эпидемии в Липецкой области от COVID-19 умерли 3 940 человек
#коронавирус
1
С начала эпидемии в Липецкой области от COVID-19 умерли 3 940 человек

28.12.2022 11:19

Коронавирус
В Липецкой области вновь обновился минимум суточной заболеваемости COVID-19
#коронавирус
3
В Липецкой области вновь обновился минимум суточной заболеваемости COVID-19

27.12.2022 11:29

Коронавирус
За сутки в Липецкой области 20 человек выздоровели от COVID-19 и никого не госпитализировали
#коронавирус
За сутки в Липецкой области 20 человек выздоровели от COVID-19 и никого не госпитализировали

26.12.2022 11:20

Коронавирус
Коронавирусная статистика в Липецкой области: один человек умер и один попал в больницу за минувшие ...
#коронавирус
2
Коронавирусная статистика в Липецкой области: один человек умер и один попал в больницу за минувшие ...

25.12.2022 11:40

Общество
За сутки с COVID в Липецкой области госпитализированы лишь два человека
#COVID #статистика заболевания #коронавирус
8
За сутки с COVID в Липецкой области госпитализированы лишь два человека

24.12.2022 14:36

Коронавирус