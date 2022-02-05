На двух улицах Липецка отключат холодную воду

Ограничения связаны с ремонтными работами.

6 февраля с 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №12 по улице Смородина, №7, 11, 13, 13в по улице Стаханова.



Как сообщает РВК-Липецк, ограничения связаны с ремонтными работами. Воду подвезут по адресу: улица Смородина, 12.



После окончания работ возможно повышение мутности воды.