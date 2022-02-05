Жители Липецкой области стали больше тратить на страхование

Сумма сборов по всем видам страхования увеличилась на 8%.

Как сообщает пресс-служба отделения Банка России в Липецкой области, за девять месяцев 2021 года страховые компании выплатили жителям Липецкой области 2,1 миллиарда рублей. Это на треть больше показателей аналогичного периода 2020 года.



Рост обеспечили договоры страхования жизни. Они составили 37% от всей суммы выплат — 795 миллионов рублей. Сумма выплат возросла за счет массового завершения договоров инвестиционного страхования.



Сборы в сегменте страхования жизни приблизились к 1,8 миллиарда рублей и увеличившись практически на 20%. Рост объясняется повышенным спросом на потребительские кредиты, для оформления которых нужна страховка. Также свою роль сыграл возросший интерес липчан к накопительному и инвестиционному страхованию жизни.



Сборы по ОСАГО остались на уровне предыдущего года — около 1,2 миллиарда рублей.



Хотя число новых договоров с января по сентябрь сократилось на 8%, до 466 тысяч полисов, в целом страховой рынок региона вырос. Сумма сборов по всем видам страхования увеличилась на 8% и приблизилась к 4,7 миллиарда рублей. Прирост показали сегменты страхования жизни заемщиков и добровольного медицинского страхования.