43 минуты назад
Банкротство «короля бензоколонок» оказалось спланированным
Распродажу имущества бизнесмена продлили на пять месяцев. За этот срок арбитражный управляющий постарается найти и реализовать активы признанного банкротом Артура Шахова.
В течение пяти месяцев временный управляющий должен продолжить работу по розыску и продажи активов уехавшего жить в США разорившегося липецкого бизнесмена. Выручка от продажи поступит в конкурсную массу, откуда будет идти расчет с кредиторами. Известно, что сумма предъявленных Шахову претензий составляет почти 1,3 млрд рублей. Этот долг бизнесмену выставил банк. Ранее арбитраж наложил арест на транспорт должника - «Land Rover» модели «Range Rover», 2010 года выпуска, и его инвестиции - 22 500 привилегированных акций ПАО «Сбербанк».
Согласно открытым данным сейчас Артур Шахов является учредителем пяти компаний, большинство из которых обанкротились или находятся в стадии ликвидации. Липчанам Артур Шахов известен как наследник местной топливной империи. После смерти отца Виктора Шахова его сын Артур встал у руля «Липецкой топливной компании», сети заправок. Юридическим лицом сеть выступала под названием ООО «Предприятие «Управляющая Компания». Компания розничной торговли моторным маслом была признана недобросовестным поставщиком и сейчас находится в стадии ликвидации. Другие, еще не разорившиеся компании Шахова, имеют интересы в совершенно другой отрасли – медицина и ремонт электроники.
Викторм
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