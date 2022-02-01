Общество

43 минуты назад

Банкротство «короля бензоколонок» оказалось спланированным

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#банкротство #Артур Шахов
Банкротство «короля бензоколонок» оказалось спланированным

Распродажу имущества бизнесмена продлили на пять месяцев. За этот срок арбитражный управляющий постарается найти и реализовать активы признанного банкротом Артура Шахова.

Арбитражный суд Липецкой области удовлетворил заявление временного управляющего по делу о банкротстве бизнесмена Артура Шахова и на пять месяцев продлил срок реализации активов должника. Владельца ООО «Предприятие «Управляющая компания» (сеть заправок «Липецкая топливная компания») признали банкротом прошлым летом. Финансовый управляющий установил, что в деле Артура Шахова имеются признаки преднамеренного банкротства.

В течение пяти месяцев временный управляющий должен продолжить работу по розыску и продажи активов уехавшего жить в США разорившегося липецкого бизнесмена. Выручка от продажи поступит в конкурсную массу, откуда будет идти расчет с кредиторами. Известно, что сумма предъявленных Шахову претензий составляет почти 1,3 млрд рублей. Этот долг бизнесмену выставил банк. Ранее арбитраж наложил арест на транспорт должника - «Land Rover» модели «Range Rover», 2010 года выпуска, и его инвестиции - 22 500 привилегированных акций ПАО «Сбербанк».

Согласно открытым данным сейчас Артур Шахов является учредителем пяти компаний, большинство из которых обанкротились или находятся в стадии ликвидации. Липчанам Артур Шахов известен как наследник местной топливной империи. После смерти отца Виктора Шахова его сын Артур встал у руля «Липецкой топливной компании», сети заправок. Юридическим лицом сеть выступала под названием ООО «Предприятие «Управляющая Компания». Компания розничной торговли моторным маслом была признана недобросовестным поставщиком и сейчас находится в стадии ликвидации. Другие, еще не разорившиеся компании Шахова, имеют интересы в совершенно другой отрасли – медицина и ремонт электроники.
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#банкротство #Артур Шахов

Комментарии (5)

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Викторм

6 минут назад
Прогадил всё и в бега...
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Липчанин

13 минут назад
Один ворюга обворовал других ворюг , надеюсь простые граждане не пострадали
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Витьку

23 минуты назад
Думаю в конгрессе сидит.
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Неавтофанат

23 минуты назад
Витек, метеорологом, разгоняет облака.
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Витек

35 минут назад
Интересно, а Артур в Америке грузчиком работает или посуду моет?
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