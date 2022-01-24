Владелец участка не смог получить разрешение на строительство на своем участке.

Арбитражный суд Липецкой области рассмотрел иск бизнесмена из Чечни в адрес администрации Задонского района. Предприниматель не согласился с тем, что местные власти отказали ему в реализации строительного проекта. Мужчина планировал провести реконструкцию зданий под большой магазин. Участок расположен на самом въезде в Задонск, в районе автовокзала.



Как указано в материалах суда, этот земельный участок принадлежит семье бизнесмена. На этой земле сейчас расположен полуразрушенный административно-производственный комплекс и долгострой. В мае 2021 года бизнесмен обратился в администрацию Задонского района за разрешением на строительство и реконструкцию. Но владелец земли получил отказ. В администрации свою позицию аргументировали тем, что бизнесмен предоставил недостаточно документов, а его проект противоречит предельным параметрам разрешенного строительства и планировке.



Суд оценил позиции сторон и их доводы и пришел к мнению, что чиновники незаконно отказали бизнесмену в разрешении на строительство. Арбитраж обязал администрацию Задонского района выдать требуемые бизнесмену документы. Кроме того, чиновники должны погасить судебные издержки, которые понес истец.



