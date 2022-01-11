Преступление века: грабитель забрал два копилки

Преступника «по горячим следам» задержали сотрудники патрульно-постовой службы.

5 января в отдел полиции с заявлением обратился 32-летний липчанин. Потерпевший сообщил, что ночью к нему в квартиру пришли неизвестные и один из них похитил две копилки с деньгами внутри. Сумма ущерба составила 5800 рублей, сообщает УМВД по Липецкой области.



В Левобережном районе города сотрудники патрульно-постовой службы установили и задержали схожего по приметам и ориентировке мужчину. Подозреваемым оказался 31-летний местный житель.



Фигурант пояснил, что у его знакомых с потерпевшим была конфликт. В ту ночь подозреваемый вместе с друзьями решил выяснить отношения и пришел в квартиру к потерпевшему. Во время общения задержанный увидел две стоящие копилки. Взяв их, злоумышленник скрылся с места происшествия.