В России
сегодня, 09:31
В России вступил в силу закон об уголовном наказании лихачей на дороге
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Новый закон не распространяется на случаи, когда нарушение зафиксировали камерами дорожного наблюдения.
В России с 10 января 2022 года вступает в силу законопроект об ужесточении наказания для злостных нарушителей правил дорожного движения (ПДД).
Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2021 года, принят Госдумой 22 декабря и одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года, - говорится в материалах, размещенных на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно нововведениям, нарушителям может грозить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до 2 лет. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч.
Санкции статьи также предусматривают лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до шести лет, а также исправительные либо обязательные работы.
Отмечается, что новый закон не распространяется на случаи, когда нарушение зафиксировали камерами дорожного наблюдения, - говорится в примечании к документу.
Статистика свидетельствует о том, что свыше 40% водителей не останавливает угроза административного наказания за превышение скорости и они повторно нарушают правила дорожного движения, а каждый десятый совершает грубые нарушения, - говорится в пояснительной записке к документу.
Закон был подписан президентом России Владимиром Путиным в конце декабря 2021 года, принят Госдумой 22 декабря и одобрен Советом Федерации 24 декабря 2021 года, - говорится в материалах, размещенных на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно нововведениям, нарушителям может грозить штраф от 200 до 300 тысяч рублей, а также лишение свободы сроком до 2 лет. При повторном нарушении срок наказания может вырасти до трех лет, а размер штрафа составит уже от 300 до 500 тысяч.
Санкции статьи также предусматривают лишение права занимать определенные должности или осуществлять определенную деятельность на срок до шести лет, а также исправительные либо обязательные работы.
Отмечается, что новый закон не распространяется на случаи, когда нарушение зафиксировали камерами дорожного наблюдения, - говорится в примечании к документу.
Статистика свидетельствует о том, что свыше 40% водителей не останавливает угроза административного наказания за превышение скорости и они повторно нарушают правила дорожного движения, а каждый десятый совершает грубые нарушения, - говорится в пояснительной записке к документу.
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