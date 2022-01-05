В России

50 минут назад

В России растет число зарубежных прививочных туров

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Поток российских туристов, желающих привиться зарубежными вакцинами, уже составляет десятки тысяч человек и постепенно растет. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, сообщает "Российская газета".

На этом фоне даже возник новый бизнес — вакцинный туризм. Из главных преимуществ — получение Green Pass. А, значит, и возможность путешествовать почти так же, как и до пандемии.

В первую очередь, популярностью пользовались страны, где можно было сделать однокомпонентную вакцину. Это, например, Хорватия, Болгария, Сербия и Греция.

Привиться приглашали и другие западные соседи: в ноябре Италия предлагала получить третью, бустерную, дозу Pfizer. При условии полученных в течение последних месяцев двух компонентов «Спутника».

В итоге в 2021 году ежемесячно иностранные прививки получали около 6 тыс. россиян, подводит итог вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Если вначале это были не очень большие показатели, то сейчас от 5 тыс. до 7 тыс. туристов ежемесячно выбирают вакцины или туры для ревакцинации. В лидеры выбилась Хорватия за счет простоты организации путешествия и наличия регулярного воздушного сообщения, передает Коммерсант.

Для тех, кто получил Green Pass, открылись европейские границы. Но осталась одна сложность: как быть, если антител после западной вакцины достаточно, а в России получить сертификат нельзя? Вероятно, это скоро не будет проблемой. До официального признания иностранных препаратов те, кто привились, к примеру, Moderna, Pfizer или AstraZeneca смогут получить QR-код на полгода.
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