Водитель сделал полицейский разворот у новогодней елки

Полицейские его уже нашли.

В Ельце, у главной елки города, на камеру видеонаблюдения попал водитель, который решил лихо отметить Новый год. На «Ладе Приоре» он подъехал на площадь прямо к елке и показал свое водительское мастерство.— В ту же ночь нарушитель был задержан, составлен административный протокол по ч.1 ст. 1216 КоАП РФ «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Теперь ему придется заплатить штраф, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.