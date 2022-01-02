Происшествия

сегодня, 09:56

Водитель сделал полицейский разворот у новогодней елки

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#водитель #полиция
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Водитель сделал полицейский разворот у новогодней елки

Полицейские его уже нашли.

В Ельце, у главной елки города, на камеру видеонаблюдения попал водитель, который решил лихо отметить Новый год. На «Ладе Приоре» он подъехал на площадь прямо к елке и показал свое водительское мастерство.



 —  В ту же ночь нарушитель был задержан, составлен административный протокол по ч.1 ст. 1216 КоАП РФ    «Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги». Теперь ему придется заплатить штраф, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.  
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#водитель #полиция
2

Комментарии (15)

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Костян

14 минут назад
Про какой штраф идет речь? На площадь Ленина въезд запрещен соответствующими знаками с двух сторон. Лишение ВУ за это нарушение предусмотрено.
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Гость

15 минут назад
Медаль заслужили!:)))))))
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Житель

16 минут назад
Штраф то за что? Или просто это элемент давления? Скоро перднуть нельзя будет
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сосед

20 минут назад
Психолог, А что за городом в полях нельзя подрифтить?Или там не перед кем понты раскинуть?
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Костян

22 минуты назад
Посмотрел видео. Название статьи нужно изменить "Попытка сделать "полицейский" разворот... Просто понты.
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Я

25 минут назад
И что??? Покатались ребята, ничего плохого не случилось. Лучше бы танцоршу после пьяного ДТП наказали.
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Астра

26 минут назад
Трындец! А что собственно произошло?!
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эстет

26 минут назад
Как то надо на этом ведре самовыразиться.....У парня явный комплекс неполноценности.А мог бы просто снег у елки почистить....
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Астра

27 минут назад
Трындец! А что собственно произошло?!
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Лишь бы

32 минуты назад
Выписать штраф..!на видео видно,ребята трезвые,меры безопасности учли,ни кому не помешали!в чём проблема!?непонятно!
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