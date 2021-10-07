Самозанятые каждый день зарабатывают более 1,4 млрд рублей

Самозанятые за все время с момента введения специального налогового режима заработали более 620 млрд рублей, уплатили в бюджет около 20 млрд, а их количество превысило 3,1 млн. Об этом «Известиям» сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС) и Минфине. При этом ежедневно самозанятые зарабатывают более 1,4 млрд, а средний размер их чека равняется 1 330 рублей. Сумма уплаченного самозанятыми налога к началу октября составила более 20,4 млрд рублей.



Власти ожидают кратный рост числа самозанятых до конца десятилетия. По прогнозам Минтруда, предоставленным «Известиям», к 2024 году количество работающих на себя превысит 5 млн, а к 2030-му может вырасти до 10-11 млн.

Вместе с тем Минтруд считает принципиально важным дать россиянам с таким налоговым статусом базовые социальные гарантии, сохранив при этом благоприятные условия для развития платформенной занятости, заявили в пресс-службе ведомства.

Самозанятые в меньшей степени защищены с точки зрения социальных гарантий и прав. Нормы безопасности и охраны труда также могут соблюдаться лишь частично, указал управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. По оценкам агентства, сейчас около 13 млн человек или 18% рабочей силы в той или иной степени заняты в теневом секторе экономики.