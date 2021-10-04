В приюте для животных выявили нарушения

На этот раз нарушения обнаружили в приюте в Ельце.

Как сообщает управление ветеринарии Липецкой области, в ходе плановой выездной проверки приюта для животных в Ельце были выявлены нарушения обязательных требований закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России» и порядка организации деятельности приютов для животных и установления норм содержания животных в них на территории Липецкой области. Юридическому лицу выдано предписание об устранении нарушений.



- С руководителем приюта для животных была проведена профилактическая беседа по вопросам соблюдения обязательных требований в области обращения с животными на территории Липецкой области, - отмечают в управлении ветеринарии. - Разъяснены требования к размещению приюта для животных и обустройству его помещений, условий содержания помещений приюта, порядка поступления животных в приют, их содержания и ветеринарного обслуживания. В том числе были разъяснены нормы административной ответственности при воспрепятствовании законной деятельности должностного лица органа государственного контроля, при неисполнении выданных предписаний об устранении выявленных нарушений. Руководителю приюта для животных были выданы рекомендации по соблюдению обязательных требований в области обращения с животными.



Напомним, ранее управление сообщало о нарушениях в приютах для животных в Липецком и Тербунском районах.