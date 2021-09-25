Игорь Артамонов любит Дон, Воргольские скалы и «Кудыкину гору», Евгения Уваркина - парк «Олений»

27 сентября - День туризма.

В преддверии Дня туризма губернатор Липецкой области Игорь Артамонов запустил эстафету в Инстаграм — пользователи рассказывают о любимых местах в Липецкой области.- У каждого из нас свои любимые места области, для меня это - река Дон, Воргольские скалы и парк «Кудыкина гора», - признался Игорь Артамонов. - Делитесь своими любимыми местами нашего региона. Передаю эстафету поздравлений Евгению Боровских и Евгении Уваркиной.Евгения Уваркина тут же эстафету приняла. Она призналась, что любит парк «Олений».- Одна из природных жемчужин липецкой земли – парк Олений, который раскинулся всего в 100 километрах от Липецка, в Краснинском районе, на территории в 1500 гектаров, - отметила Евгения Уваркина. - Здесь живут редкие животные, птицы и насекомые, растут удивительные травы, кустарники, деревья и грибы. Только последних здесь 373 вида. Но главным хозяином земель по праву считается олень. Косули, европейская лань, муфлоны, бобры, лисицы, куницы, заяц русак, сурки, перепел, тетеревятник… Кого здесь только не встретишь… И всё это в естественных природных условиях, без вольеров и искусственных загонов. За животными внимательно и аккуратно, так, чтобы не мешать им, следят сотрудники парка, они охраняют пространство, бережно воссоздают и, конечно, знакомят с этой красотой туристов. Для меня Олений – это не просто парк. Это место силы. Пространство с невероятной энергетикой, которая заряжает тебя, помогает раскрывать свой внутренний потенциал и отпустить всё плохое. Здесь я достигаю максимального единения с природой, погружаюсь в себя и свои ощущения, отдыхаю душой.В свою очередь мэр Липецка передала эстафету директору культурных пространств Дмитрию Аксёнову и организатору «Русборга» Павлу Семёнову.