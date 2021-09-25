Культура

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Игорь Артамонов любит Дон, Воргольские скалы и «Кудыкину гору», Евгения Уваркина - парк «Олений»

17 1258
#туризм
4
Игорь Артамонов любит Дон, Воргольские скалы и «Кудыкину гору», Евгения Уваркина - парк «Олений»

27 сентября - День туризма.

В преддверии Дня туризма губернатор Липецкой области Игорь Артамонов запустил эстафету в Инстаграм — пользователи рассказывают о любимых местах в Липецкой области.

- У каждого из нас свои любимые места области, для меня это - река Дон, Воргольские скалы и парк «Кудыкина гора», - признался Игорь Артамонов. - Делитесь своими любимыми местами нашего региона. Передаю эстафету поздравлений Евгению Боровских и Евгении Уваркиной.


Евгения Уваркина тут же эстафету приняла. Она призналась, что любит парк «Олений».

- Одна из природных жемчужин липецкой земли – парк Олений, который раскинулся всего в 100 километрах от Липецка, в Краснинском районе, на территории в 1500 гектаров, - отметила Евгения Уваркина. - Здесь живут редкие животные, птицы и насекомые, растут удивительные травы, кустарники, деревья и грибы. Только последних здесь 373 вида. Но главным хозяином земель по праву считается олень. Косули, европейская лань, муфлоны, бобры, лисицы, куницы, заяц русак, сурки, перепел, тетеревятник… Кого здесь только не встретишь… И всё это в естественных природных условиях, без вольеров и искусственных загонов. За животными внимательно и аккуратно, так, чтобы не мешать им, следят сотрудники парка, они охраняют пространство, бережно воссоздают и, конечно, знакомят с этой красотой туристов. Для меня Олений – это не просто парк. Это место силы. Пространство с невероятной энергетикой, которая заряжает тебя, помогает раскрывать свой внутренний потенциал и отпустить всё плохое. Здесь я достигаю максимального единения с природой, погружаюсь в себя и свои ощущения, отдыхаю душой.


В свою очередь мэр Липецка передала эстафету директору культурных пространств Дмитрию Аксёнову и организатору «Русборга» Павлу Семёнову.
17 1258
#туризм
4

Комментарии (17)

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Сырский рудник

20 минут назад
У уваркиной и так оленей хватает, порядок не могут навести в лгэк
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Они вам

22 минуты назад
Ооооо, льстили))) такого безобразия как сейчас город не видел за всю свою историю) то есть более 300 лет!!!
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Колобок

26 минут назад
А как в Липецке катящиеся камни поживают? Что не написали про этот позор.
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S

26 минут назад
Мне больше всего нравиться микрорайон Клабищенский что на Елецком.
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Ооооо

31 минуту назад
...,наши друзья уехали из города приезжали в гости и им очень понравилось.Стало лучше и комфортней ,что говорить.А пожилые хейтеры просто несчастные люди.
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Лось

32 минуты назад
намордник, что же вы такие токсичные и неприятные.Вам не хватает именно любви ,чем человек наполнен изнутри ,то и видит вокруг себя..
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Липецк 8

33 минуты назад
Денюшек много а что же не полюбить. На 18 тыс особенно и не полюбишь
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Потому

33 минуты назад
Что парк оленей её собственность
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Фред

46 минут назад
Спасибо. Люблю красоту. Свободу. С праздни ком!!!
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намордник

51 минуту назад
А липчане и гости города без ума от красного гроба на входе в Парк Победы. Спасибо!
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