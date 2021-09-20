На сайте ЦИК появились первые сведения по итогам выборов депутатов Госдумы от Липецкой области

На сайте Центральной избирательной комиссии Российской федерации появились первые сведения об итогах голосования по выборам депутатов Госдумы от Липецкой области.В избирательном округе №114 после обработки 1,55% протоколов участковых избирательных комиссий с результатом 63,38% голосов лидирует Николай Борцов (Единая Россия), у представителя КПРФ Николая Быковских 14,91% голосов, Анатолий Емельянов (ЛДПР) пока набрал 6,69% голосов.В 115-м округе, где обработаны 0,68% протоколов, лидером является Михаил Тарасенко (Единая Россия) с 50,79% голосов, коммунист Сергей Токарев набрал 14,83% голосов, представитель партии Пенсионеров Олег Токарев - 6,94%.