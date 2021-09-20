Политика
вчера, 23:52
На сайте ЦИК появились первые сведения по итогам выборов депутатов Госдумы от Липецкой области
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На сайте Центральной избирательной комиссии Российской федерации появились первые сведения об итогах голосования по выборам депутатов Госдумы от Липецкой области.
В избирательном округе №114 после обработки 1,55% протоколов участковых избирательных комиссий с результатом 63,38% голосов лидирует Николай Борцов (Единая Россия), у представителя КПРФ Николая Быковских 14,91% голосов, Анатолий Емельянов (ЛДПР) пока набрал 6,69% голосов.
В 115-м округе, где обработаны 0,68% протоколов, лидером является Михаил Тарасенко (Единая Россия) с 50,79% голосов, коммунист Сергей Токарев набрал 14,83% голосов, представитель партии Пенсионеров Олег Токарев - 6,94%.
В избирательном округе №114 после обработки 1,55% протоколов участковых избирательных комиссий с результатом 63,38% голосов лидирует Николай Борцов (Единая Россия), у представителя КПРФ Николая Быковских 14,91% голосов, Анатолий Емельянов (ЛДПР) пока набрал 6,69% голосов.
В 115-м округе, где обработаны 0,68% протоколов, лидером является Михаил Тарасенко (Единая Россия) с 50,79% голосов, коммунист Сергей Токарев набрал 14,83% голосов, представитель партии Пенсионеров Олег Токарев - 6,94%.
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