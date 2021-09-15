В Левобережье, на Соколе и Карьере отключат холодную воду

Причиной отключений станет устранение утечек.

16 сентября с 10:00 до 20:00 ЛГЭК отключит холодную воду в домах №№ 12, 14, 16, 18 по улице Водопьянова, №№ 11, 11а, 13, 14 в Студенческом городке, №№ 4, 6, 6/1, 8, 10, 12, 12а, 14, 14а 16, 18 по проезду Строителей для устранения утечки на водоводе на улице Водопьянова.



С 10:00 до 20:00 из-за устранения утечки на водопроводе на улице 9 Мая не будет холодной воды в Левобережье – в домах №№ 8, 10, 10а, 10б, 12, 12/1, 14, 14а, 14б/1, 16, 18, 20, 20а, 20стр.1, 20 стр.2, 22, стр.22а, вл.22, 22/3, 70, 74 по улице 9 Мая, №№ 1, 3 по улице М. Расковой, №№ 25, 27 по улице Суворова, №№ 3а, 4 в Трамвайном переулке.



С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся жители частного сектора Сокола: улиц Пожарского, Семенова Тян-Шанского, Бабушкина, Богатырской, Пирогова, Былинной, Брестской, Хабарова, Бардина, Кочеткова, Демьяна Бедного, Водной, Третьякова, Курчатова, Булавина, Кулибина, Рассветной, Сокольской, Баженова, Баумана, Арсеньева, переулков Чугунного, Руднева, Рахманинова, Ростовского, Коперника, Ракетного, Теплого, Болотникова, Войнич, Щепкина, Ермакова, Полтавского, Курчатова, Свободного, Речного, Лунного, Васнецова – ЛГЭК будет устранять утечку на водоводе на улице Брестской.



С 10:00 до 20:00 для устранения утечки на водоводе на улице Гранитной ЛГЭК ограничит подачу холодной воды потребителям Карьера: домов №№ 88, 90, 92 по улице Тельмана, № 50 по улице Балмочных, жителям частного сектора улиц Урицкого, Кротевича, Новокарьерной, Шевченко, Вавилова, Щорса, Гранитной, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Тельмана, проезда Шишкина.



Подвоз питьевой воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.