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34 минуты назад
Детский омбудсмен Кузнецова выступила за пожизненное наказание для педофилов
Наказание для педофилов должно быть пожизненным. Об этом 7 сентября заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова после того, как стало известно об убийстве двух девочек в Кемеровской области.
"Мы настойчиво из года в год бьемся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей <…> С 2018 года в Государственной думе на рассмотрении находится законопроект, он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищенность детей. Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще не понятно, зачем этот документ?" - сказала она. Ее слова цитирует ТАСС.
Кузнецова также выразила соболезнования родным убитых девочек. Кроме того, омбудсмен напомнила, что по поручению президента РФ Владимира Путина разрабатывается федеральная стратегия комплексной безопасности детства, где будут рассматриваться опасные ситуации. "В стратегии будет предусмотрено и обучение детей безопасному поведению, что делать, если к ним обратился незнакомец", - сказала она.
Убийство двух 10-летних девочек произошло в городе Киселевске Кемеровской области. Школьницы ушли на уроки 6 сентября в 8 часов утра и к вечеру не вернулись домой. Предполагаемый убийца попал с детьми на видео с камер в магазине. Он покупал девочкам сладости.
Подозреваемого задержали. Мужчина признался и показал место, где спрятал тела. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Фигурант уже был ранее судим за преступление против половой неприкосновенности детей. Как удалось установить следователям, 41-летний житель города Мыски в апреле 2009 года был осужден на 10 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Он вышел из колонии в апреле 2019 года и был поставлен на административный надзор. Мужчина должен был соблюдать ограничения до 2027 года, однако он переехал на постоянное место жительства в другой город и на учет в органы профилактики поставлен не был. СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов профилактики.
"Мы настойчиво из года в год бьемся за ужесточение наказания за преступления против половой неприкосновенности детей <…> С 2018 года в Государственной думе на рассмотрении находится законопроект, он предусматривает пожизненное наказание для педофилов и другие меры, которые должны повысить защищенность детей. Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще не понятно, зачем этот документ?" - сказала она. Ее слова цитирует ТАСС.
Кузнецова также выразила соболезнования родным убитых девочек. Кроме того, омбудсмен напомнила, что по поручению президента РФ Владимира Путина разрабатывается федеральная стратегия комплексной безопасности детства, где будут рассматриваться опасные ситуации. "В стратегии будет предусмотрено и обучение детей безопасному поведению, что делать, если к ним обратился незнакомец", - сказала она.
Убийство двух 10-летних девочек произошло в городе Киселевске Кемеровской области. Школьницы ушли на уроки 6 сентября в 8 часов утра и к вечеру не вернулись домой. Предполагаемый убийца попал с детьми на видео с камер в магазине. Он покупал девочкам сладости.
Подозреваемого задержали. Мужчина признался и показал место, где спрятал тела. В Следственном комитете возбудили уголовное дело. Фигурант уже был ранее судим за преступление против половой неприкосновенности детей. Как удалось установить следователям, 41-летний житель города Мыски в апреле 2009 года был осужден на 10 лет за сексуальное насилие над несовершеннолетним. Он вышел из колонии в апреле 2019 года и был поставлен на административный надзор. Мужчина должен был соблюдать ограничения до 2027 года, однако он переехал на постоянное место жительства в другой город и на учет в органы профилактики поставлен не был. СК возбудил уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц органов профилактики.