В Грязях готова к открытию километровая набережная

«Такого объекта в Липецкой области ещё не было», - уверяют строители.

В городе Грязи Липецкой области завершилось благоустройство набережной на южном берегу реки Матыра на участке от «Центра культурного развития Грязинского муниципального района» на улице Воровского до Центрального пляжа. Сейчас там вывозят мусор и приводят объект в порядок — готовят к торжественной сдаче.На открытие Набережной ждут делегацию министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Предполагается, что в один день в Липецкой области будут открывать сразу два объекта — набережную в Грязях и аллею имени Басова в Усмани.Набережную в Грязях благоустраивало ООО «Альфа». Цена контракта составила 98 127 582 рубля. Строители вошли на объект в апреле и в первых числах сентября завершили основные работы.- Работать пришлось в очень сложных, стеснённых условиях, основной проблемой стали болотистая местность и практически отсутствие доступа к объекту с одной стороны, в связи с чем возник дополнительный объем работы, - рассказал GOROD48 директор фирмы-подрядчика Сергей Кирпичев. - Такого объекта в Липецкой области ещё не было: протяженность набережной в Грязях — один километр. Мы построили деревянный мост из лиственницы длиной 300 метров. Также на набережной установлены светящиеся качели, светильники и другие малые архитектурные формы. Под качелями насыпана галька, в клумбах — камни.На набережной установлены четыре рыбацких мостика, сделаны две открытые и одна закрытая смотровые площадки, девятиметровый мост. Вечером Набережная будет красиво светиться - вчера подсветку уже опробовали.Рядом с Центром культуры появился амфитеатр с видом на реку Матыра и выходом на улице Воровского.Напомним, Лебедянь, Усмань и Грязи выиграли в конкурсе Минстроя России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». На благоустройство общественных пространств в Липецкой области из федерального бюджета было выделено 170 миллионов рублей.