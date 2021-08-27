На улице Московской автомобиль «Лада Гранта» врезался в стоящий «ВАЗ»

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.





Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 августа в Липецке на улице Московской автомобиль «Лада Гранта» под управлением 40-летней женщины врезался в стоящий «ВАЗ-2110». В аварии пострадала 25-летняя пассажирка «ВАЗа».



На проспекте Победы во дворе жилого дома 58-летний водитель «ВАЗ-2131» при движении задним ходом сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована.



26 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2395 нарушений ПДД.



За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности –71.



С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано 2000 случаев превышения скорости.



Также зафиксированы 19 случаев столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.

