Происшествия

36 минут назад

На улице Московской автомобиль «Лада Гранта» врезался в стоящий «ВАЗ»

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#авария #ДТП
На улице Московской автомобиль «Лада Гранта» врезался в стоящий «ВАЗ»

За сутки на дорогах Липецкой области пострадали два человека.   

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 26 августа в Липецке на улице Московской автомобиль «Лада Гранта» под управлением 40-летней женщины врезался в стоящий «ВАЗ-2110». В аварии пострадала 25-летняя пассажирка «ВАЗа».

На проспекте Победы во дворе жилого дома 58-летний водитель «ВАЗ-2131» при движении задним ходом сбил 77-летнюю женщину. Пенсионерка госпитализирована. 

26 августа на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2395 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 3 водителей, за неиспользование ремней безопасности –71.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зарегистрировано  2000 случаев превышения скорости.

Также зафиксированы 19 случаев столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших.
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#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Вован настоящий

4 минуты назад
Глобус, дело не в Гранте, а в прокладке между сидением и рулём. Куда надо смотреть, чтобы не увидеть стоящий автомобиль? Да и парковаться надо так, чтобы исключить всякую возможность ДТП. К сожалению об этом сейчас никто не задумывается. Все считаю, "что я поставил, а другие пусть как хотят, так и объезжают". Поэтому надо в каждом случае досконально выяснять, кто виноват. Кто ехал не глядя или тот, кто стоял не там, где можно.
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А что с ДТП на троицком мосту нет информации,

5 минут назад
Или как всегда, большегрузы собственником которых по большей части являются сотрудниками ДПС, дтп не офишируется?
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Глобус

17 минут назад
У нас в колхозе хоть одно дтп обходится без гранты?
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