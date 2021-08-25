Пяти предпринимателям грозит штраф до 300 000 рублей за нарушение антиковидных требований

Все нарушения выявили сегодня.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, сегодня в Липецке на рынке на улице Свиридова проверяли соблюдение антиковидных требований.



- Оказалось, что правила поведения «забыты» не только предпринимателями, осуществляющими там деятельность, но и покупателями, - отмечает пресс-служба управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области. - В павильонах не производится обработка рук кожным антисептиком, работники не используют медицинские маски, влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств не производится, не обеспечено взаимодействие работников с гражданами на расстоянии не менее трёх метров путем нанесения соответствующей разметки на пол и стены помещений, рабочие места не оборудованы прозрачными ограждениями (экранами) для снижения риска заражения от посетителей; в помещениях не применяются бактерицидные лампы.



В отношении пяти индивидуальных предпринимателей и юридических лиц возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, нарушителям грозит административный штраф до 300 000 рублей.

