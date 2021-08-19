В России

40 минут назад

В России почти на 10% выросло число экономических преступлений

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В России почти на 10% выросло число экономических преступлений
Количество преступлений экономической направленности за семь месяцев 2021 года выросло почти на 10% по сравнению с тем же периодом 2020 года, следует из данных МВД, которые изучили «Известия». Так, с января по июль 2020-го было зафиксировано 71 384 преступления, связанных с экономической деятельностью, а за то же время в 2021 году — уже 78 290 преступлений. 

Чаще всего экономические преступления совершали в Москве (8811), Московской области (3030), Краснодарском крае (2859), Санкт-Петербурге (2550) и Самарской области (2461). 

Наблюдается и рост числа киберпреступлений. Так, в январе-июне 2021 года IT-преступлений было совершено на 20,3% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На компьютерную преступность приходится свыше четверти (26,5%) всех преступлений, сообщают в МВД. 
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