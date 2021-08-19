В Липецкой области активно идет приёмка домов после капремонта

Специальная комиссия обследует, как добросовестно подрядчик выполнил все необходимые работы.

В рамках реализации краткосрочного плана капитального ремонта 2021 года в регионе активно идет сдача-приемка домов. В процессе приёмки сейчас находятся еще 30 многоквартирных домов, 21 многоэтажка подходит к приемке, по остальным домам работы в процессе производства. В 2021 году запланировано проведение работ по капитальному ремонту в 304 домах Липецкой области.

На данный момент сдано уже 50 многоквартирных домов. Большинство высоток, где уже завершены работы, находятся в Липецке, также сданы дома в Ельце, Чаплыгине, Задонском районе.

Сегодня выездная комиссия проинспектировала работы, выполненные в доме №7 по улице Московской. Сами жильцы дома, стандартной «хрущевки» 1965 года постройки, уже не помнят, когда последний раз капитально ремонтировали кровлю.

- Крыша, конечно, текла. Управляющая компания тут и там ставила латки. Но надолго ли их хватит? А этот капитальный ремонт кровли нам сделали чисто и быстро. Особо ремонт нам не мешал. Ребята работали очень аккуратно, добросовестно, - рассказывает жительница дома Антонина Мершалина.

Добросовестность подрядчика, компании «АрмСтрой», сегодня проверили и эксперты. Выездная комиссия по приемке работ состоит из представителей заказчика – регионального фонда капремонта, управляющей компании, представители компании-подрядчика и компании, осуществляющей строительный контроль. Комиссия оценивает фактическое соответствие объемов выполненных работ согласно проектной документации, пожаробезопасность материалов, надежность и правильность выполнения узлов кровли.

- Подрядчик приступил к капитальному ремонту крыши многоквартирного дома в июне. Работы должны завершить только к концу августа, но подрядчик справился раньше срока, - рассказал начальник отдела по капитальному ремонту Фонда капремонта Липецкой области Виталий Лесных. - Рабочие полностью демонтировали старое покрытие, новый кровельный пирог выполнен с утеплением в два слоя, произведен ремонт вентшахт, смонтировано кровельное ограждение, которого не было до капитального ремонта. Все выполнено в полном объеме. Ремонт кровли был запланирован по графику.

На этом обновление многоквартирного дома на улице Московской не завершится. В 2022 году запланировано техническое обследование дома и разработка проектной документации для проведения капитального ремонта фасада здания и его инженерных сетей.