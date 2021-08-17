Общество

сегодня, 17:46

В Липецке проходят профсоюзные экологические субботники

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#субботник #благоустройство
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В Липецке проходят профсоюзные экологические субботники

Городские дворы становятся чище и более благоустроенными.

С каждой территории, где побывали волонтеры, скошенные сорняки, бытовой хлам и сухие сучья вывозят грузовиками. Организаторами акции выступили профком ПАО НЛМК и Благотворительный фонд социальной защиты «Милосердие». К экоактивистам уже присоединились десятки липчан.

Вместе проще сделать город лучше – уверены инициаторы акции. С начала августа профсоюзные экосубботники уже прошли на улицах Шубина, Хорошавина, Катукова, Меркулова и 6-ой Гвардейской Дивизии.

По словам директора благотворительного фонда «Милосердие» Евгении Фрай, большая уборка стала прямым ответом на запросы горожан. 
 «Мы всегда внимательно анализируем, какие формы поддержки необходимы жителям Липецкой области, - рассказала руководитель «Милосердия». – Весной начался масштабный проект по озеленению и благоустройству городских районов. Экоакция его логичное продолжение».




Идея подключить профком НЛМК к волонтерской акции возникла в конце июля, на встрече депутата Госдумы Михаила Тарасенко с депутатами-металлургами из облсовета и горсовета. Обсуждая план развития Липецка, он отметил ту важную роль в будущих изменениях, которую должны играть общественные инициативы.

«Всю мощь волонтерского движения мы увидели в начале пандемии, когда люди совершенно бескорыстно оказывали огромную помощь друг другу, - рассказал Михаил Тарасенко. Сейчас волонтеры «Милосердия» и профкома НЛМК личным примером воодушевили липчан навести порядок в своих дворах. Следующий шаг – создание действенных механизмов, которые позволят перейти от точечного благоустройства к системным изменениям. Когда все вместе - жители города, депутаты, эксперты, помогут городским властям эффективнее использовать имеющиеся ресурсы для решения важных для горожан проблем».



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#субботник #благоустройство
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